Alberto encabeza el encuentro del PJ y la CGT pidió un gran "consenso político": las claves del día

Una tristeza: murió el cocinero Guillermo Calabrese de un paro cardiorrespiratorio

El cocinero Guillermo Calabrese murió este viernes a los 61 años, tras haber sufrido una descompensación y un paro y ser asistido en el Hospital Fernández donde intentaron reanimarlo pero sin éxito. El chef integró el plantel de Cocineros Argentinos en la TV Pública, programa al que había renunciado en 2020, tras lo cual estuvo un tiempo fuera de la televisión.

Calabrese había sido llevado al Fernández por el SAME alrededor de las 2 de la madrugada y su fallecimiento se confirmó a las 2:20. Según informaron desde su entorno familiar, el deceso se produjo una falla cardíaca de la cual no se pudo recuperar.

Por casi nueve años fue el máximo exponente de Cocineros Argentinos, el famoso ciclo de gastronomía en la pantalla de la Televisión Pública. A comienzos de 2022 se incorporó a la grilla de Canal 9 con un programa propio "Qué mañana", en reemplazo de Ariel Rodríguez Palacios, quien había confirmado su pase a Telefe.

Pese a su gran experiencia, Calabrese nunca se consideró un comensal exigente: “A casa llego tarde, entonces cocinan mi hija o mi mujer, cocinarme es simple, lo normal, que no esté quemado ni crudo, trato de dejar la chaqueta de cocinero colgada, sino te volvés loco, no me pongo en jurado”, decía en una de sus últimas entrevistas.