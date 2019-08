Alberto Fernández, a favor del "dólar colectivo": "No hay argumentos para que siga aumentando"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que está de acuerdo con un dólar a $60 y afirmó que “no hay argumentos para que siga aumentando”. La divisa norteamericana abrió su cotización a la baja, y pasadas las 10 de la mañana rondaba los $55 en el Banco Nación, tres pesos por debajo del cierre de ayer.

Fernández planteó que un dólar a $60 permite la competitividad e insistió en que el valor de la semana pasada, a $46,40, estaba “atrasado”. “Así como dije que el dólar estaba retrasado y no se podían seguir pagando tasas disparatadas, digo que hoy tiene un valor razonable y no hay argumento para que siga aumentando”, afirmó en declaraciones a radio Mitre.

La caída de la divisa en el mercado de cambios esta mañana llega luego de que ayer volviera a cerrar a valores record en la city porteña. Además, el Riesgo País también abrió a la baja: cayó de los 1946 puntos básicos alcanzados ayer a poco más de 1.700. Se trata del primer día donde podría haber cierta calma cambiaria luego de las elecciones del domingo, donde Fernández se impuso por 15 puntos sobre el presidente Mauricio Macri.

Este jueves, Fernández dijo que ayer en la charla telefónica que mantuvo con Macri le pidió que preserve las reservas del Banco Central, luego de que se “quemaran” cerca de U$S 2.000 millones en los últimos tres días. Tras la última intervención, de U$S 248 millones, al Central le quedan alrededor de U$S 16.500 millones. “No es un dato menor, el último informe del FMI habla de que, según sus cálculos, podrían quedar U$S 6 mil millones de reservas. Eso me alarmó mucho”, se preocupó Fernández.

Por otro lado, Fernández dijo que no descartaba un encuentro con el presidente Macri, aunque por ahora no está en agenda. De todos modos, se mostró nuevamente muy crítico de su gestión y volvió a cuestionar las declaraciones lanzadas en campaña desde el gobierno que ligaban a Fernández con Nicolás Maduro. “Me asombra, fui muy crítico de la gestión de Maduro. No sé qué me vincula a la economía venezolana, no tengo nada que ver con eso”.

Ayer, uno de los economistas cercanos a Fernández, el ex viceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, sostuvo que el tipo de cambio cercano a los $60 “es de recontra equilibrio de la balanza de pago”.