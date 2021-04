Alberto Fernández: aclaración a los médicos, la dura marca a Larreta y el porqué de las clases

Después de casi tres semanas de negociaciones y reuniones clave, Alberto Fernández defendió esta mañana las medidas de restricción que anunció anoche para el Área Metropolitana de Buenos Aires. El presidente no sólo profundizó las medidas, sino que explicó que la decisión del regreso a la virtualidad de las clases tuvo "resistencia" en su Gabinete y expuso "el doble discurso" por el que decidió ni siquiera consultar a Horacio Rodríguez Larreta antes de firmar el DNU. Además, aclaró una de las frases del video que grabó en Olivos en el que se se refirió al personal médico.

"El ministro de Educación creía que había que insistir más con las clases presenciales. Pero las clases presenciales no son sólo las clases presenciales: hay que ir a un colegio primario y ver el horario de salida de los chicos. Ver cómo las madres se agolpan frente a la puerta, ver cómo de ese modo el contagio puede hacerse más fácil. Ver cómo los chicos juegan entre sí cambiándose los barbijos, ver lo difícil que es", precisó en diálogo con Radio 10.

El decreto no hizo más que tensar la relación con Larreta, quien se enteró "por televisión" del regreso a las clases virtuales y del resto de la batería de medidas sanitarias que decretó el primer mandatario. "Yo trato de hablar siempre y, de hecho, las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse hacerlo a las 22 y me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y después me enteré de que cerraban a las once, pero se podía quedar hasta las doce. Y que tampoco estaban de acuerdo con las restricciones nocturnas a la circulación".

El pase de factura a Larreta fue directo y explícito. "Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos; por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo", disparó, al tiempo que redobló la apuesta al cuestionar la falta de controles en el territorio porteño: "Por ese motivo decidí que esto se cumpla con las fuerzas federales. Todo el mundo tiene mi número de celular y el fin de semana no fueron pocos los vecinos que me mandaban fotos de Palermo con todos los bares abiertos".

La aclaración para el personal de salud

En su mensaje grabado, el presidente explicó que, luego del primer pico de la pandemia, fueron muchos los hospitales que con razón avanzaron en el tratamiento de las patologías que no están vinculadas al Covid, motivo por el cual hoy la ocupación es mucho más alta. Esto fue cuestionado por parte de los trabajadores sanitarios, quienes sintieron minimizado su arduo trabajo durante la pandemia.

"Con el personal de salud sólo tengo gratitud, habría que hacerles un monumento al esfuerzo de esa gente. Hablé del relajamiento de las clínicas, que creyeron que era un buen momento para avanzar en atenciones quirúrgicas que en otro momento se suspendiendo", explicó, al tiempo que puntualizó: "Estaba hablando del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y puntualmente de la Ciudad, donde el 80 por ciento de las personas tienen atención privada de la salud, que reciben porque son socios de empresas de medicina prepaga o porque esas prepagas le prestan servicios a las obras sociales".

"Lo que planteé, y no es culpa de nadie, quiero aclarar, es que en un momento en el que los contagios bajaron, muchas operaciones que habían sido reprogramadas, se hicieron en ese momento. Y muchas camas fueron utilizadas. Porque la pandemia había cedido. Eso es lo que llamo relajamiento de las clínicas, que pensaron que era buen momento para llevar adelante cirugías que estaban programadas".

Consultado sobre quiénes son los que hoy ocupan las camas, el presidente detalló: "Hay de todo tipo: de urgencias, otras que devienen de accidentes de tránsito, que cedieron mucho el año pasado porque la circulación fue baja, pero ahora las camas se ocupan".