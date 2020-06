Alberto Fernández anticipó que después de la pandemia mandará el proyecto de legalización del aborto

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que el proyecto sobre la legalización del aborto "está terminado" y que lo enviará al Congreso cuando "resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia" de coronavirus. "El proyecto está terminado, está listo para ser mandado. Pero como sé que va a generarse un debate en la sociedad cuando lo mande, prefiero postergar ese debate hasta que resolvamos el debate de hoy, que es la pandemia", dijo en declaraciones a radio Nacional.

De esta forma el jefe de Estado comenzó a plantear, tal y como anticipó BigBang, una agenda que no esté exclusivamente ligada al coronavirus. Por ejemplo, también adelantó que aun dentro de la pandemia tiene pensado enviar el proyecto de reforma de la Justicia Federal. “Espero que en los próximos días se la pueda mandar al Congreso Nacional para que funcione la justicia federal en todos sus fueros”, agregó.

Además, el Presidente sostuvo que le "da mucha vergüenza vivir en un paÌs donde ocurra" el espionaje ilegal por parte del Estado y afirmó que esa situación le da "asco", en referencia a las denuncias sobre presuntas actividades de espionaje ilegal realizadas durante la gestión de Cambiemos.

"No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un periodista, un empresario. Lo único que hace es irritar. Eso pasó en la dictadura. Me da asco", dijo el mandatario en declaraciones a radio Nacional, en las que agregó que no va a "abrir juicio de valor" sobre las responsabilidades del gobierno anterior hasta que la Justicia se expida al respecto.

En cuando a la negociación de la deuda, afirmó que tiene "confianza de que podamos encontrar un punto de acuerdo con los acreedores" y dijo que hay que "ser cautos y cuidadosos" en ese sentido. "Argentina debe dejar esta triste manía de tomar deuda que después no puede cumplir; en eso estoy empeñado", reafirmó.