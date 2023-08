Alberto Fernández anunció el ingreso a los BRICS: qué es y en qué beneficia a la Argentina

La confirmación oficial del ingreso de la Argentina al grupo de países conocido como BRICS, a partir del 1 de enero de 2024, fue celebrado por el presidente Alberto Fernández como "una gran oportunidad", en el marco de la primera ampliación del espacio desde 2011, y en la cual además se sumaron Arabia Saudí, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

"Los BRICS son para la Argentina una nueva oportunidad. Queremos aprovecharla en bien de los argentinos y las argentinas. Y en especial, de quienes más lo necesitan. Es el corazón de nuestra política exterior, la proyección hacia el mundo de un pueblo pacífico, amistoso, realista y digno", celebró el mandatario.

La delegación argentina que se encargó de concretar la incorporación al grupo que lleva ese nombre por los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, deslizó que la negociación fue triunfante aun con la negativa del país africano a sumar a estos nuevos seis integrantes..

"Se abre un nuevo escenario para la Argentina: vamos a ser protagonistas de un destino común en un bloque que representa más del 40 por ciento de la población mundial y, al mismo tiempo, que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas, con otros países del mundo", aseguró Fernández.

"Argentina fue, es y será un país integracionista es una política de estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial, porque está aprobado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados, de consolidar los mercados existentes, de favorecer los flujos de inversión creando empleo, de aumentar las exportaciones, y de desarrollar la aplicación de nuevas y mejores tecnologías", agregó.

El origen de los BRICS fue en 2008, cuando no tenía la "S" final del país africano, y representaba a las cuatro economías emergentes más importantes del planeta, con las cualidades de tener todas el denominador común de un potencial industrial tan grande como las poblaciones con las que contaban. Su intención siempre estuvo vinculada a poder negociar en conjunto y hacer valer la unidad en las negociaciones políticas y comerciales.

"Durante el 2022 comenzamos las gestiones para el ingreso de la Argentina a los BRICS. Hicimos reuniones con los jefes de estados, con los cancilleres, con los embajadores de todo el bloque, en la convicción de que se trataba de una plataforma política y económica necesaria frente un mundo inestable e inequitativo, donde los países con economías emergentes requerimos mayores niveles de integración", recordó el presidente. "Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante, aunque no el único, para este mundo en desarrollo", añadió.

En su mensaje, el mandatario recordó que comenzó las negociaciones formales para ingresar al espacio hace un año, el 24 de agosto del 2022, cuando envió una nota al presidente chino Xi Jinping, quien ejercía la presidencia protempore del organismo, y que allí le expresó los BRICS significaban una enorme mecanismo de cooperación para la Argentina.

"Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración. Y menos todavía la orgullosa pertenencia Argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24 por ciento del Producto Bruto Interno global, el 16 de las exportaciones y el 15 de las importaciones mundiales de bienes y servicios", reconoció Fernández.

En términos prácticos, el 30 por ciento de las exportaciones argentinas tienen como destino algún país de este grupo. "Nuestra intención no surge de ninguna abstracción sino de nuestros intereses nacionales: aumentar la capacidad de nuestra exportación a los países miembros, así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros. Esa es una oportunidad que se nos presenta", explicó el mandatario.

"Tiene sentido que nuestro país se incorpore porque cuatro provincias tienen como principal socio comercial y destino de sus exportaciones a Brasil, porque otras ocho tienen a China, porque para San Juan y Santa Fe es la India el primer destino de sus productos exportables", sumó.

Para Fernández, los BRICS tienen un "enorme peso institucional y financiero" y "juegan un papel determinante en la emergencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social".

El análisis es en el marco de la caracterización de "un escenario marcado por la crisis del sistema multilateral, por la desaceleración de la economía mundial, por los shocks sobre las cadenas de suministro, por fenómenos de inflación generalizada y por la insostenibilidad de deudas externas", que determinan "mayor desigualdad social e interior de los países, y una profundización de la brecha entre norte y sur".

"Nuestro ingreso es una meta coherente con nuestra búsqueda por proyectar a nuestro país como un interlocutor clave y un potencial articulador de consensos en colaboración con otras naciones. Sobre todo en nuestra región, en el mismo momento en que el mundo es atravesado por marcadas tensiones geopolíticas", reveló Fernández. "Somos un país de desarrollo medio, pero somos conscientes, y la pandemia redobló dramáticamente esa conciencia, de que la Argentina no debe desaprovechar ninguna instancia de integración que sirva para potenciar su crecimiento. No existe en el mundo ningún país que no integre por lo menos un bloque o un mecanismo integracionista", indicó.

Otros puntos que destacó el presidente durante sus palabras estuvieron relacionados a la causa de Malvinas, ya que en los BRICS están los países "que acompañan una resolución pacífica y negociada". Al mismo tiempo, también jerarquizó el rol que la ONU prevé para el grupo en relación a terminar con el hambre y la pobreza en 2030. "Tenemos un deber moral humanitario para evitar el crecimiento de las hambrunas, y también allí hay una oportunidad de presencia internacional de la Argentina gracias, no solo a la productividad de nuestro suelo, sino a la potencia de la agroindustria y la biotecnología", afirmó.