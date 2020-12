Alberto Fernández anunció que firmó contrato con Rusia: vacunarán a 10 millones de argentinos entre enero y febrero

En el día en que se cumple el primer año de su gestión, el presidente Alberto Fernández, acompañado del ministro de Salud Ginés González García, anunció que el Gobierno ya firmó un contrato con Rusia que permitirá vacunar contra el coronavirus a 10 millones de personas entre enero y febrero próximo.

Además, el mandatario reveló que va a ser el primero en vacunarse, para que nadie tenga miedo de hacerlo. "No tengo ninguna duda de su calidad. Yo voy a ser el primero en vacunarme", confirmó.

"Hemos suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa que nos garantiza la producción de la vacuna rusa para la Argentina. Este es el tercer contrato que la Argentina firma, el primero fue con Astra Zeneca y la Universidad de Oxford y el segundo fue con el Covax, una dependencia de las Naciones Unidas", dijo el primer mandatario desde la sala de conferencias de prensa de la Casa Rosada.

Del mismo modo, aclaró que se espera que para antes de fin de año lleguen al país 600.000 dosis que permitirán vacunar contra el Covid-19, en una primera etapa, a 300.000 personas.

Sobre el esquema previsto para la vacunación, sostuvo que en enero ya se tendrán las suficientes dosis como para vacunar a 5 millones de argentinos, y que otros 5 millones lo harán durante febrero.

"El contrato tiene además, algo más que para nosotros es muy importante, y es una preferencia en favor de Argentina para poder acceder a las dosis necesarias para vacunar a cinco millones de personas más durante el mes de marzo, es decir que la Argentina podría hacer uso de esa preferencia y contar en marzo con 10 millones de dosis más. Hicimos esto por si el resto de las vacunas con las que tenemos contratos, atrasan su llegada al país", aclaró.

Más allá de la excelente noticia, Fernández comentó que todavía falta organizar el traslado de las vacunas, que requieren de una logística complicada, porque se trata de una cantidad muy grande de dosis.

Respecto a la aprobación de la vacuna por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, el presidente comentó que la semana próxima viajarán funcionarios de la ANMAT para disipar todas las dudas.

Del mismo modo, el presidente indicó que estas primeras dosis serán destinadas a las personas de riesgo, como los adultos mayores de 60 años, las personas con enfermedades prevalentes y el personal de salud; los más expuestos ante el virus.

"Tenemos que entender que la vacuna no resuelve la pandemia, sino que persiste. Hay que prestar particula atención a lo que está pasando en los países vecinos y en Europa. Por lo tanto, pedimos por favor que se llamen a la reflexión, porque el riesgo sigue. Con la vacuna vamos a darle inmunidad a lo que más riesgos tienen", dijo.

De igual manera, ante la pregunta de los periodistas, el presidente manifestó que no tiene “ninguna duda de la calidad” de la vacuna que desarrolla Rusia y aseguró que por eso mismo, va a ser “el primero” en aplicarse la dosis "para que nadie tenga miedo”.

Por su parte, Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, explicó que el mayor desafío es hacer que la vacuna llegue desde Rusia y pueda ser aplicada. "Tiene un enorme desafío en logística en vacunas que tienen temperaturas de conservación inusuales. Importa desde el avión que la carga y trae, hasta la distribución en el país hasta los vacunatorios", informó.

Esta mañana el presidente aseguró, al cumplir su primer año de Gobierno, que tuvo que "gobernar lo desconocido" en relación a la pandemia de coronavirus y, en ese marco, dijo que “no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar”.

"Aunque no lo elegimos, este es el tiempo que nos tocó. Por eso, no hicimos todo lo que esperabas, pero sí hicimos lo que no podía esperar. Ahora, unidos, reconstruyamos la Argentina entre todos y todas", publicó el mandatario esta mañana a través de la red social Twitter en una publicación acompañada por un video donde se reseña la acción gubernamental durante la pandemia.

"Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas logramos el tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal", sostuvo el mandatario.