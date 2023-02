Alberto Fernández cincela los pilares de su discurso: balance de gestión y, ¿ejes de campaña?

Alberto Fernández cincela por estas horas en la Residencia de Olivos las frases del que será ¿su último? mensaje a la Nación. El próximo miércoles 1º de marzo se dará inicio al 141º Período de Sesiones Ordinarias que se extenderán hasta el 30 de noviembre de este año.

El fracaso de las sesiones extraordinarias en el Senado se vio agudizado por el quiebre del bloque de senadores del Frente de Todos y la difícil generación de consensos en Diputados para estos últimos 40 días es el preanuncio de jornadas aciagas para la aprobación de leyes. A pesar de ello, el Poder Ejecutivo intentará resolver temas pendientes que son importantes para sectores de la economía, la salud, la educación y la justicia entre otros. Un año intenso separa esta sesión de la última apertura, en un momento de intenso debate interno dentro del oficialismo faltan unos meses para definir los candidatos para las elecciones generales.

En sus últimas presentaciones a lo largo y ancho del país el presidente recorre un camino donde trata de poner en valor lo generado en estos 40 meses de gobierno y seguramente esos serán los mojones que recorrerá. Lo positivo y lo que falta concretar será desgranado durante poco más de una hora y media, tiempo que acostumbra durar, y el proyecto y posibilidades que el futuro depara para nuestro país que estará condicionado fuertemente por el resultado de las elecciones de este año. Será también un anticipo de las líneas centrales con las cuales encarará el año proselitista, las metas que fijará hasta el 10 de diciembre próximo y las políticas públicas que deberían sostenerse más allá de esa fecha.

Los cuarenta años de Democracia será unos de los ejes centrales junto a las conquistas feministas, estarán presentes a sus costados cuando diga sus palabras. Dos mujeres presiden por primera vez en la historia simultáneamente ambas cámaras. Será recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la titular de Diputados, Cecilia Moreau.

El valor del Estado como sostén de las actividades económicas a lo largo de la Pandemia, la capacidad intrínseca de generar empleo a través de la obra pública, brindar seguridad a todos los habitantes para estar a salvo gracias a la vacunación, crear nuevos edificios educativos. A ello se le suma la entrega de casi 100.000 viviendas, las más de 3.500 obras realizadas entre rutas, avenidas y accesos que cancelaron el Programa de Participación Pública Privada (PPP) del macrismo que suponía una estafa para el erario público según el informe presentado por el ministerio de Obras y Servicios Públicos. Obras de envergadura como el gasoducto Néstor Kirchner y el crecimiento de la petrolera estatal YPF. Sin duda, mojones de la crónica de un gobierno que se apreciarán con el pasar de los años, señalan en gobierno. Déficits como préstamos hipotecarios para acceder a la casa propia, resolución de la Ley de Alquileres o los préstamos UVA son cuentas en el debe de esta gestión.

“Hace cuarenta años, nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía sea la igualdad”, es otra de sus ideas más reiteradas en los últimos discursos. Argentina ha crecido tres años consecutivos a pesar de que ello no se ha visto reflejado en el bolsillo de sus ciudadanos. Esta cuestión formará parte también de lo que será resaltado. La pérdida de poder adquisitivo de la mano de una inflación que estuvo al borde de los tres dígitos. Detrás de ello la necesidad de recuperación del mismo y la propuesta para este año de contener los valores de los productos a través del plan de Precios Justos.

"No es capitalismo que unos pocos tengan mucho y unos cuantos no tengan nada” ha sido una de sus frases más pronunciadas. Consenso es una de sus palabras más pronunciadas. Las cifras de desempleo que rozan el 7% son éxito de la gestión, aunque esto se ve descolorido frente a montos que no alcanzan a satisfacer sus bolsillos. La economía informal incluye casi a 8.000.000 de personas sin acceso a obra social y sin poder realizar aportes para su futura jubilación. “"Esta es una de las mayores preocupaciones del Presidente" confió un funcionario con acceso al despacho de Fernández hace unos días a este portal. La idea sería avanza con un poryecto para que puedan aportar a su jubilación, quizás con el pago con recursos del esatd durante los primeros dos años.

En el otro lado, el de los empresarios, reside sin dudas uno de los talones de Aquiles del Peronismo, la relación con el empresariado. Desde Balcarce 50 anticiparon el despliegue que intentarán este año para lograr llegar a este sector con un discurso menos confrontativo, más abarcativo. La capacidad de tener diálogo con estos interlocutores y que hagan carne algo que los números consignan a lo largo de los años, pero a lo que permanecen incólumes: en los gobiernos justicialistas de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández es cuando más han ganado en el mercado interno. Será la tarea de estos 9 meses convencerlos para que no se tiren nuevamente tiros en los pies, imaginarán en el despacho del Primer Piso que da a Puerto Madero.

No perder esta oportunidad que tiene la Argentina frente a un mundo que reclama los que nuestro país tiene en abundancia: materias primas y energía”

Esto fue señalado e intentado en muchas oportunidades por la exPresidenta pero no pudo lograrlo y fue justamente el Círculo Rojo uno de sus principales adversarios. Fernández recibe apoyo de agremiaciones de empresarios, pero las respuestas que brinda no han sido las necesarias para fortalecerlos. Pedidos de créditos para la producción a tasas más plausibles de ser enfrentadas es uno de los reclamos más escuchados de quienes se muestran ideológicamente cerca, pero defraudados en lo económico.

“No perder esta oportunidad que tiene la Argentina frente a un mundo que reclama los que nuestro país tiene en abundancia: materias primas y energía”, es otra sentencia que realiza en escenarios nacionales e internacionales el titular del Poder Ejecutivo. Las exportaciones han alcanzado u$s 110.000.000 el último año, pero la balanza de pagos no ha podido ser lo suficientemente eficaz para retener las divisas necesarias. Ese círculo vicioso que no puede romperse por la cantidad de productos importados que aún requiere nuestro desarrollo, así como también por trampas que realizan importadores con la venia de jueces que otorgan amparos para que el gobierno facilite dólares en sectores que no son imprescindibles.

La herencia recibida de Mauricio Macri estará detallada con sus consecuencias en la Deuda Externa contraída y los agregados de la Pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania de la que se cumple un año. Las consecuencias en el ámbito local como la suba de la energía, las materias primas y la avaricia de empresas que pretenden quedarse con la parte del león.

Otro renglón destacado lo ocuparán los derechos conquistados por las mujeres como la Ley IVE, la de los 1.000 días; las trabajadoras domésticas registradas y un conjunto de medidas que apuntan a incrementar la igualdad disminuyendo la brecha entre géneros conducidos por el ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Deudas ligadas a la continuidad de destrato frente a denuncias de violencia y acoso hechas en comisarías o sedes judiciales que se llevan la vida de decenas de mujeres por desatención y desamparo.

El cuarto discurso que emitirá desde la Cámara Baja frente a legisladores y legisladoras de ambas cámaras, ministros del gabinete Nacional, Gobernadores, Estado mayor de las Fuerzas Armadas, Corte Suprema de Justicia. El enfrentamiento con la Corte Suprema a través del Juicio Político que se lleva adelante en Diputados pone una incógnita sobre la presencia de los cuatro magistrados. En un despacho de Casa Rosada confiaron a BigBang que “estos tipos tienen cara de piedra” y seguramente serán de la partida.

Nuevas revelaciones esta semana de relaciones espurias entre funcionarios judiciales y de la Ciudad de Buenos Aires incrementan la nula relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. En este renglón se inscribe la aún no alcanzada limpieza de los sótanos de la Democracia. La ampliación de los miembros de la Corte Suprema, la nueva conformación del Consejo de la Magistratura y el nombramiento del nuevo Procurador General son los tres remedios de la receta impulsada por el Presidente que no se pudieron cumplimentar en las sesiones extraordinarias. No faltará tampoco el clima de odio en las redes y la principal consecuencia de ello: el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta.

Los Derechos Humanos como bandera irrenunciable, la continuidad de las investigaciones apoyando a las diferentes organizaciones, la posibilidad que el MUSEO de la ESMA sea considerado patrimonio histórico de la Humanidad por la UNESCO y el acompañamiento a víctimas del Terrorismo de Estado de ayer y la brutalidad de hoy. A pocos días del 24 de marzo la relevancia de la convocatoria de este año adquiere una dimensión mayor.

En este tema incluirá seguramente un párrafo hacia lo vivido por Cristina Fernández de Kirchner y Milagro Sala, ambas dirigentes que para sectores ligados a la titular del Senado demuestran la poca efectividad de las acciones desplegadas por quien ocupa el sillón de Rivadavia.

La política internacional y el despliegue que realizó el gobierno del Frente de Todos contará seguramente con un pormenorizado detalle de las acciones desplegadas. Las reuniones con mandatarios extranjeros que lo han tenido como protagonista de los principales foros. Tanto en América como en el resto del mundo. CELAC. G7, G20 y el posible ingreso al BRICS de la mano de Luiz Inacio Lula Da Silva. La confirmación de un Mercosur que pueda ser arma para comercializar al mundo en forma unitaria junto a Brasil. Reuniones con los líderes de China, Rusia, Alemania, Inglaterra, España, Francia, China, Japón o el breve encuentro con el de EEUU. La postura frente a conflictos como el que vive Perú, lo que sucede en Nicaragua o el bloqueo sufrido por Cuba que ha sido denunciado en múltiples foros por Argentina serán detallados.

Las chances de alcanzar el acuerdo con la Unión Europea dentro de un contexto de igualdad y no como lo firmó en su oportunidad el ex Canciller Jorge Faurie, quien dejó plantada una semilla donde las asimetrías entre las economías prometían la destrucción de la industria nacional. Y esto de la mano de la aceptación por el lado europeo de la eliminación de algunos subsidios que no permiten competir a las materias primas nacionales.

El próximo miércoles el Primer Mandatario llegará desde casa Rosada al Congreso alrededor de las 11 hs de la mañana luego de recorrer las 18 cuadras que separan ambos edificios gubernamentales rodeado de vallas y un gran operativo de seguridad.

¿Alberto Fernández estará mirando los 3 años que pasaron o los 5 años hacia adelante que planteó Gabriel Katopodis unos días atrás? Ha expresado muchas veces que hará todo lo que se encuentre a su alcance para impedir la llegada de la derecha al gobierno. La instalación de las PASO dentro del oficialismo ha sido una de sus cartas y pareciera haberlo logrado. Habrá internas en varios distritos para muchos de los cargos en juego. Pero también ha señalado que será candidato quien este mejor posicionado para jugar en el primer lugar. No hay mucho tiempo para decidir y corregir el rumbo. Está abierto el resultado.