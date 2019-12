Alberto Fernández confirmó que en los "próximos días" vendrá a Buenos Aires una misión del FMI

El presidente Alberto Fernández confirmó este lunes que en los "próximos días" vendrá a Buenos Aires una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para iniciar formalmente las negociaciones con el Gobierno por la deuda argentina.

En diálogo con los periodistas acreditados de Casa Rosada, el mandatario resaltó que su principal "preocupación es tratar de ordenar esto" (por la deuda) y manifestó que "con Martín (Guzmán, el ministro de Economía) decimos que hay que tranquilizar la economía, a la Argentina, y estar todos un poco más tranquilos para empezar el año".

Por otra parte, Fernández señaló que el texto de la nueva ley de emergencia "está publicando en una separata con un veto parcial del artículo que beneficiaba con la moratoria a las empresas más grandes de las que habíamos previsto", y que para la reglamentación de esa norma "hay que dar tiempo".

El Presidente, que concurrió a la Sala de Periodistas de la Casa Rosada para saludar con motivo de las tradicionales fiestas de fin de año. Ante los allí acreditados, indicó que se va a integrar "lo más rápidamente" una comisión para estudiar el tema de las denominadas jubilaciones de privilegio.

"Creo que es necesario ordenar eso, porque sino tenemos jubilados de primeras y jubilados de segunda", consideró y anticipó que "los jubilados van a tener su aumento en marzo, como estaba previsto, y vamos a ver cómo lo vamos a hacer porque la situación es muy compleja. Todos los jubilados tuvieron un aumento en diciembre de casi el 9 por ciento".

El presidente saludó a los empleados de la Casa Rosada por las fiestas de fin de año y les pidió que "trabajen tranquilos y en paz" porque "todo lo que queda es construir un país mejor" y "eso debemos hacerlo entre todos, pensando en el mañana que es lo que realmente es importante".

"Es muy difícil lo que nos toca porque, la verdad, aunque no quiero detenerme en eso, aunque a veces la prensa me vuelve siempre allí, a contarles lo que hemos encontrado. Todos lo saben y no hace falta hablar sobre eso”, dijo. Y agregó: “Hace falta sí hablar sobre el esfuerzo que tenemos que hacer para poner la Argentina de pie y entender que los primeros que deben ser atendidos son los que están en situación de mayor debilidad".

Acompañado por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y por el canciller Felipe Solá, el mandatario señaló que para lograr ese objetivo es necesario "hacer entre todos una sociedad mejor" y agregó, al referirse al personal de la Casa de Gobierno: "Ustedes que trabajan acá, en esta maravillosa Casa de Gobierno, donde pasan los presidentes y ustedes siguen trabajando; les pido que trabajen con mucha alegría por esa Argentina que debemos poner de pie".

Saludo de fin de año del presidente Alberto Fernández a los trabajadores y las trabajadoras de la Casa Rosada.



¡Felicidades para todos y todas! pic.twitter.com/vUAXqvvKHh — Casa Rosada (@CasaRosada) December 23, 2019

Finalmente, al brindar con los empleados en el Patio de Las Palmeras de Casa Rosada, el jefe de Estado concluyó: "Gracias a todos y a todas. Los quiero mucho. Gracias por este momento en este Patio de las Palmeras tan hermoso. Miremos para el futuro y para el mañana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Con mucha garra construyamos el país, todos hacemos falta".