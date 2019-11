Alberto Fernández consiguió financiamiento en el BID y un "guiño" del FMI

El presidente electo Alberto Fernández recibió hoy una buena noticia por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un “guiño” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para lo que serán los primeros meses de su gestión.

El organismo supranacional con sede en Washintong manifestó hoy su intención de trabajar junto a los equipos técnicos de Fernández sobre todo para definir detalles para el desembolso de los US$ 5.400 millones que corresponden al último envio del 2019 del préstamo de stand by que rubricó la administración de Mauricio Macri por US$ 57.000 millones.

En su habitual conferencia de prensa quincenal, vocero el organismo, Gerry Rice consideró que "estamos dispuestos a trabajar con la nueva administración cuando le resulte conveniente y eso no depende de condiciones previas, durante el período de transición. No tengo fecha de misión planificada en este momento". Incluso manifestó que el Fondo precisará más información sobre los planes de Fernández en cuando a la restructuración de la deuda.

"Nuestro papel es evaluar si la deuda es sostenible con una alta probabilidad en línea con nuestra política de acceso excepcional. Entonces, para llevar a cabo nuestro análisis de sustentabilidad de la deuda, necesitamos la información sobre los planes de políticas de las autoridades y darle una mirada al panorama macroeconómico consistente con esos planes", agregó.

En cuanto al BID, luego de reunirse en una de las salas de reuniones del aeropuerto de Ezeiza con el titular del organismo, Luis Alberto Moreno, Fernández consiguió que se mantenga el financiamiento del organismo multilateral de crédito para financiar proyectos de aquí a 2023 por un total de US$ 6.000 millones.

Según se informó en un comunicado de prensa el encuentro tuvo como objetivo "avanzar en el apoyo y acompañamiento del Grupo BID al país en la etapa que se iniciará con la asunción del nuevo gobierno".





En la reunión, Moreno le transmitió a Fernández que el BID es un "socio estratégico de Argentina y apoyará, no solamente en áreas tradicionales como infraestructura, protección social, salud, educación y desarrollo urbano, sino también en sectores donde el Banco se encuentra en la vanguardia global, como productos de conocimiento, agenda digital, innovación y competitividad que forman parte del plan del nuevo gobierno".