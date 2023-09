Alberto Fernández culpó a la "pandemia" del renacimiento del nazismo y de las políticas negacionistas

El Primer Encuentro Nacional de Salud Mental en perspectiva federal e intersectorial se llevará adelante durante el 5 y el 6 de septiembre en Tecnópolis. El encuentro tiene como objetivo analizar y mejorar la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) y discutir las políticas públicas para mejorar la vida de los y las argentinas. El acto de apertura fue presidido por el presidente Alberto Fernández que será recordado como el “presidente de la pandemia”.

El encuentro de profesionales trabajadores de la salud mental tiene como objetivo “promover el diálogo, la reflexión colectiva y la construcción de consensos entre todos los actores que conforman el campo de la Salud Mental en Argentina”. Además se analizará cómo fueron cambiando los procesos de estudio de la salud mental de los argentinos, las transformaciones que se dan de generación a generación y sobre todo fijar metas para resolver las problemáticas manicomiales mudándolo a un modelo de base comunitaria más humana para los y las pacientes.

En ese contexto, Fernández analizó a en su discurso el impacto de la pandemia no solo en la salud física de las personas sino también en las consecuencias en la salud mental: “Lo que nosotros estamos viendo acá, no pasa solo en la Argentina, pasa en todo el mundo”. También lo vinculó con los procesos políticos y el avance de las ideas de ultraderecha en todo el mundo: “Pasa en América Latina, están aprovechando nuestra debilidad como sociedad, nos ven débiles. Si somos sobrevivientes, cómo no vamos a estar débiles”.

El proceso de la pandemia fue largo y oculta mucho enojo tras las restricciones dispuestas en 2020 que duraron desde el 31 de marzo de 2020, hasta el 31 de enero de 2021. Alberto se refirió a ese enojo pero desde una perspectiva diferente: “La pandemia puso en evidencia el trastorno mental que la humanidad vivió, no fue un caso argentino, fue universal” y agregó: “Es un tiempo donde se alteran los nervios porque todos nosotros somos sobrevivientes de una pandemia”.

Siguiendo con esa línea de pensamiento expresó movilizado: “Se llevó 10 millones de personas, y nosotros logramos escaparle a la muerte, pero la vimos caminar al lado nuestro”. Y como jefe de Estado reconoció que el Gobierno tiene un “deber” esencial en el “tire y afloje” de voluntades que es: “Sacarles esa sensación de debilidad y de desprotección que tienen, y devolverles seguridad, firmeza y confianza”. Además usó la palabra preferida de Javier Milei: “Para que sean dueños de su libertad y puedan ejercerlo a pleno. Es una tarea que tenemos que asumir como comunidad”.

Además reflexionó: “Nos pasó una catástrofe que fue una pandemia que alteró la salud mental de todos y a todos nos puso en alerta y a todos nos hacen sensibilizado mucho más todos sentimos que el riesgo se ha potenciado y que nuestra inseguridad es mucho más alta” y lanzó: “Por eso también serán los fenómenos que se dan”, haciendo referencia al surgimiento de los partidos de ultraderecha en el mundo. “Por eso que algunos creen que la culpa la tienen los africanos que emigran a Europa, o la culpa la tienen algún sector social y por eso vuelve a renacer el nazismo y por eso vuelve a renacer políticas negacionistas”.

Y dijo: “¿Por qué? Porque aprovechan de la inseguridad de todos ustedes para hacerles creer que detrás de esas políticas hay en verdad (…) Aprovechan ese momento de alteración psicológica que vive el mundo no pasa en Argentina pasa en todo el mundo”. Exaltado terminó: “Claro que estamos débiles, si acá si somos sobrevivientes cómo no vamos a estar débiles”, dijo refiriéndose a las consecuencias de las 130.472 muertes por el coronavirus.

Fernández concluyó con la idea: “Para salir del desánimo hay que ponerse de pie, levantarse, caminar y tener un estado que lo ayude a hacerlo, que es precisamente lo que estamos encarando”.

Primer Encuentro Nacional de Salud Mental

Alberto dijo algo que se puede comprobar empíricamente si hablamos con familiares y amigos cercanos: “Se fue alterando nuestra seguridad y nuestra paz íntima. Fuimos pensando que todo podía ser efímero. Allí empezó a darse un proceso que se vio en todo el mundo, el incremento de medicación psiquiátrica”. El Presidente se valió de un reciente informe de la Confederación Farmacéutica Argentina que informó que: “Los sedantes en el último año en Argentina aumentaron un 10% sobre ventas” y que desde la pandemia “aumentaron sus ventas los antidepresivos los antipsicóticos, los hipnóticos y los sedantes”.

Es por esto la importancia del Primer Encuentro Nacional de Salud Mental que presentará conversatorios en simultáneo con “nueve especialistas que expondrán sobre las prácticas comunitarias en salud mental, como la desmanicomialización y las redes de cuidados”, según informaron los organizadores.