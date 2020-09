Alberto defendió el cepo y dijo que los dólares son para producir y no para ahorrar

Después del anuncio del Banco Central, Alberto Fernández participó de un acto en Tigre y, escoltado por Santiago Cafiero, defendió la decisión del Gobierno de restringir la compra del dólar ahorro. "Es una variable para que algunos acumulen dólares en un país donde los dólares hacen falta para producir, no para guardar".

"Una economía que no promueve más la especulación y que quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, ese es el camino", reforzó el primer mandatario. Las declaraciones se dieron en el marco del lanzamiento del Plan Nacional de Conectividad (Conectar), una iniciativa que busca universalizar el acceso a las conexiones de banda ancha y que prevé además la reactivación del Plan Satelital Argentino.

En su discurso, Fernández insistió en su análisis crítico a la visión de la meritocracia social. "El país que queremos se construye con la inteligencia argentina, porque todos los que están acá, todos los que hicieron esto, son argentinos. Técnicos y científicos formidables, que durante muchos años fueron invitados a salir del país y del sistema. Fueron expulsados de la Argentina. Cada vez que veo un científico que migra, siento que el país retrocede y no quiero que migre más nadie".

"Esto y mucho más es lo que pueden hacer los científicos argentinos. Tienen un compromiso para con la patria. La patria no es una palabra vieja, tiene que estar permanentemente en nuestra alma y nuestra cabeza. Es pensar en todos los que no están conectados y a los que les tenemos que dar las mismas posibilidades que algunos tenemos", sumó.

Fernández también hizo alusión a la cobertura mediática de su último discurso. "Ayer los diarios titulaban: 'Alberto Fernández piensa que el mérito no sirve para progresar'. Yo no digo semejante imbecilidad. En lo que no creo es en la meritocracia. Porque ese bombero de Mendoza no tiene las mismas posibilidades que tiene un bombero de la Ciudad o la Provincia de Buenos Aires".

"El mérito sirve si las condiciones son las mismas para todas y todos. Porque si algunos tenemos mejores condiciones para desarrollarnos que otros, el mérito no alcanza. Y es ahí en donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Eso es lo que no nos podemos permitir", reforzó.

Además del jefe de Gabinete y del intendente local, Julio Zamora, también participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y la titular de AySA, Malena Galmarini.