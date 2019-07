El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, desafió a Mauricio Macri a un debate previo a las elecciones, aunque remarcó: “Lo haría con todo gusto. Lo que espero es que esta vez no mienta”. Semanas atrás, había dicho que “debatir con un mentiroso no tiene sentido”, aunque había confirmado que estaría presente en el debate, que está garantizado por ley.

Durante su recorrida por la provincia de Santa Fe, Fernández confirmó que estará presente en el debate presidencial, que aún no tiene fecha confirmada pero que será entre el 13 y 20 de octubre, y aprovechó para pegarle un palo a su rival, el presidente Mauricio Macri: “Debatiremos, con todo gusto. Lo que espero es que esta vez no mienta, a mí me encantaría debatir con Macri”.

Fernández viajó ayer a Santa Fe y mantuvo un cálido encuentro con el gobernador electo, el peronista Omar Perotti, que confirmó tiempo atrás su respaldo a la fórmula del Frente de Todos. Ayer el candidato presidencial recorrió Rafaela y dijo que si es electo “se termina la grieta”.

“Generalmente (Macri) no contesta, no tiene mucho sentido preguntar”, aseguró al ser consultado durante una conferencia de prensa sobre qué le gustaría consultarle a su rival en el debate presidencial. Luego agregó que es una “campaña guionada”, donde “las respuestas están ausentes”.

En este sentido, el candidato agregó que es un “extraño caso, donde con cuatro millones de nuevos pobres y 217 mil desocupados nos hablan de que los chicos pueden andar con zapatillas blancas por las rutas, no entiendo nada”. Luego, remarcó: “Pero debatiremos, me es grato debatir”.

Semanas atrás, cuando recibía el alta médica tras someterse a una serie de estudios médicos a principios de junio, el ex jefe de Gabinete había remarcado que asistiría al debate, aunque “debatir con un mentiroso no tiene sentido”. Lo cierto es que la ley 27.337, aprobada en 2016, garantiza la obligatoriedad de los debates presidenciales, con el objetivo de “dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.

En caso de que algún candidato decidiera no presentarse al debate, como ocurrió con Daniel Scioli en la primera vuelta de 2015, serán sancionados con la eliminación de los espacios de publicidad de los medios y se hará notar su ausencia en el debate público.

¿EN LA PROVINCIA TAMBIÉN DEBATEN?

La ley establece que la obligación de debatir para los candidatos presidenciales. Sin embargo, desde hace días la oposición en la provincia de Buenos Aires reclama que se realice un debate también entre los diversos candidatos para disputar la gobernación. El primero en lanzar la propuesta fue Eduardo “Bali” Bucca, de Consenso Federal, que desafió a la gobernadora María Eugenia Vidal, que busca la reelección, y a Axel Kicillof, del Frente de Todos.

En el entorno de Vidal deslizaron que aceptarían la propuesta para avanzar con un debate, aunque no sería antes del 11 de agosto, sino entre las PASO y las generales del 27 de octubre. De ese debate tendrían que participar, además de Vidal, Kicillof y Bucca, el resto de los candidatos que se disputan la gobernación bonaerense.