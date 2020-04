La preocupación actual del presidente: "Prefiero tener un 10% más de pobres y no 100 mil muertos"

"Prefiero tener el 10% más de pobres y no 100 mil muertos en la Argentina. De la muerte no se vuelve. En cambio, de los problemas económicos, sí". Con esa definición, en diálogo con Jorge Fontevecchia, Alberto Fernández dejó una vez más en claro su posición en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

"Siempre pongo el mismo ejemplo. El año anterior a que asumiéramos con Néstor (Kirchner) en 2003, la economía había caído 11 puntos, 11% de caída del PBI, 57 puntos de pobreza, 25 puntos de desocupación, y volvimos. Todo eso se puede recuperar, lo que no puedo recuperar es una vida. No dudé porque además es una falsa dicotomía, un dilema falso", subrayó.

"Tengo que preservar a quienes puedan producir y exportar, que produzcan e importen, porque me hacen falta las divisas para comprar respiradores. Todo eso se sigue atendiendo, no lo desatendí nunca", explicó el presidente. Pero no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave y no puedo hacerme el distraído frente a eso".

Mirar hacia el futuro

En ese sentido, Fernández enfatizó que "no podría vivir en paz sabiendo que ocurren muertes evitables", y admitió que "la pregunta que hay que hacerse es cuánto tiempo vamos a convivir con el coronavirus".

"No se trata de que, luego de 45 días de cuarentena, salimos y se terminó todo. Se calcula que tendremos la vacuna de acá a un año y medio o dos años. En el mientras tanto estamos buscando qué remedio sigue para atemperar el dolor y el malestar que causa el virus. Va a cambiar todo", adelantó.

En ese sentido, Fernández admitió que la economía "se va a hacer trizas para todos" pero aseguró que busca evitar que "el estancamiento lleve a la quiebra a alguien" y que la crisis "se devore" a la clase media.

"Pero también es una gran oportunidad. La oportunidad de hacer un mundo más justo, un mundo más legítimo", aventuró. "Tenemos la oportunidad de hacer una economía más solidaria, porque finalmente para qué sirve poseer fortunas que los especuladores hacen crecer en las bolsas de valores, si un virus termina en un minuto con los consumidores y todo vale nada. Es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque eso demuestra la debilidad del sistema".