Alberto Fernández: “Es muy grave que el gobierno de Macri haya ayudado en el golpe de Estado en Bolivia”

Horas después de que el Gobierno Nacional realice una denuncia contra el ex presidente Mauricio Macri y sus funcionarios por la colaboración en el golpe de Estado en Bolivia, en noviembre de 2019, el presidente Alberto Fernández fue entrevistado por Jorge Rial en Argenzuela (lunes a viernes a las 17.30, por Radio 10, AM 710)



En ese sentido, el primer mandatario aseguró: “Es importante cómo es la historia. Y yo me entero porque el Gobierno de Bolivia me comunica que encontró una carta donde el anterior jefe de la Fuerza Aérea le agradecía al embajador argentino por el material bélico que se utilizó en la represión al pueblo. Ahí ordené que buscaran el original de esa copia en la embajada argentina. Y esa carta existía. Y Bolivia comenzó sus acciones y yo les envíe mi carta, en donde dejé en claro que sentí mucha vergüenza y pesar de que Argentina haya enviado armas que fueron usadas contra un pueblo que quería evitar un golpe de Estado”.

Y agregó: “Por eso mismo, mi gobierno presentó una denuncia para que se investigue lo ocurrido. Me parece un tema muy grave porque la Argentina tiene una historia muy fuerte contra el golpismo y desde 1983 sabemos que no hay lugar para que haya una ruptura institucional. En medio de todo eso, que un gobierno argentino, como el de Macri, ayude a que haya una ruptura institucional en Bolivia es muy grave”.

En ese sentido, el presidente de la Nación dijo: “Se habla de violación a los derechos humanos porque las dos represiones que existieron después de la carta firmada por el jefe de la Fuerza Aérea fueron muy fuertes y representan eso, una violación a los derechos humanos”.

También relató: “Creo que es difícil de explicar por los funcionarios de Macri. Salieron 70 mil balas de gomas en ese vuelo 12 de noviembre. De los cuales 40 mil fueron recibidos por ese jefe de la Fuerza Aérea. Después hay un informe de 2020, donde dicen que los 70 mil cartuchos se utilizaron para prácticas. Es claro que trataron de justificar lo que no podían. Además ese jefe de Bolivia ya había aceptado 40 mil balas”.

En cuanto al rol de los funcionarios de Macri, Fernández contó: “El entonces embajador argentino recibió y archivó la carta. Si ustedes me dicen que en Argentina no hay nada registrado, puedo entender que haya una vocación para las personas que estuvieron en el gobierno de facto. Pero esa carta está recibida y registrado el ingreso por las autoridades de aquel entonces. Me da mucha vergüenza lo que ha pasado. Me daba mucha vergüenza que Macri me pidiera que reconociera a Jeanine Añez como presidenta de Bolivia, cuando asumió por un golpe de Estado. Me da mucha vergüenza”.

Y recordó: “Mientras Macri me decía eso, yo estaba preocupado en sacar a Evo Morales porque habían hecho una cacería sobre él y sus seguidores. Además le pedí a Macri que le diera asilo político y él me dijo que no. Que era un problema que tenía que arreglar Bolivia. Por eso le dije a Evo que fuera a México y que cuando yo asumiera el 10 de diciembre, él viniese al otro día. Y así lo hizo”.



Por otra parte, sobre los dichos de la oposición, que aseguran que existe una persecución del gobierno contra Macri y su familia por la quiebra de Correo Argentino, Fernández aseguró: “Es una quiebra comercial. No es una causa penal, ni una causa que inició el Gobierno Nacional contra alguien. Es una causa que lleva años. Y Macri sabe muy bien porque yo le dije que no iba a mover un dedo para que un juez o fiscal haga algo en contra o en favor de él. Fui muy contundente con él. Él me comentó que estaba preocupado por esos casos y le respondí esos”.



Y relató cómo fue la charla que tuvo con el ex presidente sobre las decisiones del gobierno durante la pandemia de coronavirus: “Macri da a entender que yo miento, pero no miento. En aquel momento, él me expresó que se frenaba la economía. A él le parecía un error el tema del aislamiento. Lo escuché y me dio a entender que había que resignarse y dejar que suceda la inmunidad de rebaño. Pero eso era un riesgo enorme. Como hizo Inglaterra en su momento. Macri me propuso que hiciera eso y que las víctimas iban a estar igual. Y le dije que yo iba a salvar la mayor cantidad de vidas que pudiera. Primero garantizando la atención en hospitales públicos, con camas y respiradores. Y después yo lamento cada una de las muertes que han ocurrido”.

Y completó: “Cada muerte es un puñal en el corazón. Y cuando salió la vacuna, salí como loco a conseguirlas por todo el mundo. Ya hemos llegado a las 30 millones de dosis. No me alcanza pero me sigue marcando el sendero de lo que tengo que hacer. Tenía la preocupación de la vacuna pediátrica, y las conseguimos con Moderna. Puse todo mi empeño en eso. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. El ex presidente tuvo otra mirada. En algún momento me negó que haya dicho tal cosa. Pero fue él quien dijo que no era posible que durmiéramos por una gripecita. Macri dijo eso”.



Al ser consultado por las negociaciaciones por las vacunas contra el coronavirus, Alberto explicó: “Al principio, hubo condiciones que no eran buenas para Argentina porque la ponían en un lugar vulnerable. Pero yo tenía demasiada preocupación por las vacunas pediátricas. Finalmente, llegamos a un acuerdo, corregimos algunos puntos de la legislación que existía y las conseguimos. Estas vacunas se aprueban de manera excepcional por la pandemia. Y cada laboratorio no quiere sufrir consecuencia. Y con las vacunas de Estados Unidos fue más difícil. En medio de todo eso, nos llevaron a una discusión absurda. Como que no conseguíamos vacunas de Pfizer por una cuestión ideológica. Una cosa absurda. De la deuda que dejó Macri en PAMI, una gran parte se la pagamos a Pfizer porque era de ellos”.

Y también agregó sobre los contratos con Pfizer: “Ha sido muy difícil llegar a un acuerdo con los laboratorios de Estados Unidos porque tomaban más recaudos. El primer laboratorio con el que hablé fue con Pfizer. Y Pfizer se comprometió a darnos privilegios con las vacunas porque se habían podido hacer las pruebas en el país. Pero cuando llegó el momento de discutir los contratos, se complicó. Hicieron una historia geopolítica cuando no existía nada de eso. Yo fui a buscar vacunas donde hubiere. Y el primer contrato que firmé fue con Oxford-AstraZeneca. Así que no tiene nada que ver con la ideología. Después tuvimos problemas para recibir vacunas como tuvo todo el mundo porque no había para nadie”.



En cuanto a los funcionarios o políticos de la oposición que criticaron al Gobierno por las vacunas, el presidente dijo: “En el tema de las vacunas lo que menos me importa es la ideología. Es lo último que me preocupa. Estoy preocupada en la vida de las personas. Hubo personas que le hizo creer a la gente que las vacunas era veneno. Fue un tiempo muy difícil. Y un tiempo donde tuvimos que enfrentar lo desconocido. Cuando escucho que dicen que no teníamos un plan para la pandemia. ¿Y quién esperaba eso? Nadie. Nadie lo registraba”.

Y en cuanto a si tomará alguna medida por la acusación de “envenenamiento” que le dedicó Elisa Carrió, Alberto relató: “Muchos me dicen que debería denunciarla. Pero yo tengo ganas de mirar para adelante. Igualmente hicieron mucho daño. Ahora los intendentes me contaron que salieron a buscar a los barrios a los adultos mayores que quedaron sin vacunar, y muchos tenían miedo. A mí me molesta que me traten de ese modo, pero el mayor daño se lo hicieron y se lo hacen a la gente”.



Por otra parte, sobre las restricciones y las medidas para los argentinos que se encuentran en el exterior, el primer mandatario explicó: “Estamos trabajando para que todos los argentinos puedan volver. Pero ahí hay otra cosa. En España hay una quinta ola por la variante Delta. Leía que América del Norte y América Latina tenían los mayores focos de variante Delta, que tiene una alta capacidad de contagio y no sabemos cuál es la letalidad real por las vacunas. En un momento, en el que necesitamos que todos los argentinos tengan una vacuna, les pedí de mil formas a los argentinos que no viajen porque el virus viene el avión. Así que no quedó otra opción de restringir los vuelos. Hay que entender que la pandemia no terminó. Eso está claro porque las disputas por las vacunas no terminó. No sé en qué cabeza cabe que yo disfruto con que los argentinos no viajen. A mí me duele todo esto. Quiero que los argentinos recuperen la vida normal”.

Por otra parte, al ser consultado sobre su relación con el jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández fue terminante: “Tengo mucho respeto por Horacio Rodríguez Larreta. Obviamente tenemos miradas del país muy distintas. Pero creo que sufrió la presión de su espacio político. No sé cuántas marchas hicieron reclamándome aperturas. Y no sé cuánto daño hicieron esas marchas. Pero el mundo enloqueció. Hasta el día de hoy no tenemos un remedio que cure este virus. Pero la tuve a Patricia Bullrich, la presidenta del partido de Larreta, tocándome la pandereta en la Quinta de Olivos”.



Por otro lado, sobre las últimas medidas para prevenir el contagio, agregó: “Todos sentimos que hubo un momento en la sociedad en el que era muy difícil pedirles que se cuiden y se queden en sus casas. Había una sensación de agotamiento. Eso recién terminó cuando llegó la segunda ola y ahí la gente advirtió que algo estaba mal. Ahí hicimos el cierre de nueve días consecutivos, cuando comenzaron a bajar los casos. Y ahí bajaron los contagios. Igualmente la Justicia hizo un extraño fallo, en donde estaban de acuerdo en el resultado, pero con argumentos diferentes”.



En otro tema que habló con Rial, Fernández habló sobre la citación por el juicio sobre vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, y dijo: “Cristina citó a todos los que fueron jefes de Gabinete. No sé si voy a lo haré por escrito. Pero tengo la obligación de hacerlo. Siempre está la discusión de cómo usan estas cosas. Pero sé para qué lo usan. Yo sé de lo que me van a preguntar y quiero que se esclarezca lo que pasó. Y si hay culpables o inocentes, que se declare. Sé cómo funciona, el problema es cómo convierten estos temas en cuestiones políticas. El daño institucional que han hecho es enorme. Casi tanto como politizar la Justicia. Pero voy a hacer todo para que la Justicia funcione mejor. Pero no sólo en los temas conocidos, sino también en las personas que sufrieron un destino injustificado y está años para cobrar una indemnización, ese tipo no tiene consuelo”.

En cuanto a la economía, el presidente afirmó: “Nosotros tenemos un problema claro con la inflación por eso tomamos las medidas que tomamos, por ejemplo, con la carne, que tuvo un acuerdo totalmente injustificado. Tenemos datos interesantes de que la industria se empezó a mover. Hay casi un 70% de aumento en comparación con 2019 en la industria automotriz. Hay 11 meses consecutivos de generación de empleo. Creo que estamos en un proceso donde la economía empieza a funcionar mejor. Y también de generación de empleo. También sé que hay mucha gente en la pobreza a los que los ayudamos con la tarjeta Alimentar y diferentes planes”.

Y completó: “Quisiera que en septiembre hay un número de vacunación muy importante. Que ya lo tenemos. Que la mayoría tenga la segunda dosis y llegar a los menores de 18 años. Y ahí arrancar con todo. Si logramos superar los últimos escollos de la pandemia, que son hotelería y gastronomía, vamos a poder recuperarnos con mucha firmeza. Por eso les pido a todos que me ayuden. Estamos muy cerca de lograr el objetivo. Y que nos cuidemos”.



En cuanto a la suba del dólar: “Hay un poco de todos. Hay capitales de la época de Macri que intentan salir con el contado con liquidación. El mercado del dólar blue es muy variable. La otra vez subió 7 pesos porque hubo una compra de 300 mil dólares. Nosotros tratamos de que eso esté custodiado por nosotros. El ministro Guzmán controla todo para que ningún pícaro genere zozobra. Hoy un tipo con 300 mil dólares puede hacer mucho daño”. Y agregó sobre su relación con el ministro de Economía: “Tengo un enorme respeto por Martín Guzmán y no hay ningún tipo de diferencia con él. Le tengo un enorme respeto y un gran agradecimiento”.



En cuanto al triunfo de la Selección Argentina en la final de la Copa América en Brasil, el presidente dijo: “Viví la final muy nervioso pero muy contento. Vengo siguiendo el trabajo del técnico Lionel Scaloni desde que empezó y me parece un tipo sin estridencias y de perfil bajo. Me acuerdo que el día del periodista bajé a la sala de la Casa de Gobierno y alguien me preguntó por la Selección y le dije que Scaloni había armado un equipo que funcionaba. Y armó una equipo muy interesante que hizo una gran copa e hizo un trabajo muy pero muy importante. Y a eso se le sumó la figura de Messi, que fue fundamental. Pero el técnico le encontró el lugar. Y han aparecido otros jugadores que son una gran sorpresa. Como De Paul, que es un jugador excepcional o Nico González, que los hinchas de Argentinos que ya lo conocíamos. Y también el Dibu Martínez, que es un gran arquero”

Y completó: “Este equipo nos dio una gran alegría para todos los argentinos. Nos dieron una inmensa alegría en un clima muy difícil. Es muy importante lo que han hecho: desde el cuerpo técnico hasta cada jugador. Además nos dieron una enseñanza: cuando todos trabajan en un orden, las cosas salen bien”.



Sobre los dichos de la oposición sobre el rédito político y la supuesta visita del presidente a la concentración: “La verdad es que me propusieron ir a Ezeiza y dije que no porque había que cuidar protocolos, y yo en eso fui muy cuidadoso. A quienes me lo propusieron, les dije que los protagonistas de esta historia fueron los jugadores y el cuerpo técnico. Y no me iba a apropiar de eso. Hubo más especulación que otra cosa. Después de tantos días, me parecía que era un momento en el que ellos querían pasar tiempo con sus familias y seres queridos. Tengo mucha gratitud al esfuerzo y al éxito, y por todo lo que pusieron en un escenario hostil con la prensa local. Es un éxito del seleccionado argentino, que representa a todos los argentinos y no es de ningún partido, ni de ningún gobierno”. Y agregó: “No llamé a Jair Bolsonaro. Pero Brasil organizó un gran torneo. Y el mérito de Argentina es doble. Y hay que felicitar a Brasil por llegar adonde llegó”.