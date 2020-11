Alberto Fernández felicitó a Biden y a Harris por la histórica elección en Estados Unidos

Mientras Donald Trump insiste en sus denuncias de fraude y se niega a reconocer la derrota electoral, Alberto Fernández felicitó a Joe Biden y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, por la histórica victoria del partido demócrata en Estados Unidos.

"Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a Joe Biden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a Kamala Harris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país", escribió en Twitter el primer mandatario argentino.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Después de cuatro días de recuento de votos y de las infundadas denuncias de fraude realizadas por Donald Trump, Estados Unidos finalmente tiene nuevo presidente: Joe Biden. El demócrata dio el batacazo en el estado de Pensilvania y sumó 284 votos electorales, 14 más de los necesarios para convertirse en el primer mandatario del país del norte.

Al momento, Trump todavía no reconoció la derrota y ya anticipó que elevará un reclamo a la Corte Suprema por fraude electoral. Pasadas las doce del mediodía, antes de que se terminaran de escrutar los votos del estado clave, el todavía presidente de Estados Unidos acudió a Twitter y se jactó: "Gané esta elección, por muchos votos".

"América, estoy honrado de que me hayan elegido para liderar a nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante va a ser duro, pero les prometo esto: voy a ser el presidente de todos los americanos, me hayan votado o no. Mantendré la fe que depositaron en mí", escribió el presidente electo, sin hacer alusión a las denuncias de su rival.

Kamala Harris, la senadora feminista de 54 años que se convirtió este sábado en la primera vicepresidenta mujer electa de Estados Unidos, compartió el video del momento en el que celebró la victoria electoral con Joe Biden. "¡Lo hicimos Joe! Vas a ser el próximo presidente de los Estados Unidos", se la escucha decir, mientras mantiene una conversación telefónica con el candidato demócrata.

"Esta elección va mucho más allá de Joe o de mi. Es sobre el alma de América y nuestra voluntad de luchar por ella. Tenemos mucho trabajo por delante. Empecemos", escribió la vicepresidenta electa, minutos después de que se confirmara la elección triunfal de la fórmula demócrata.

Trump no hizo declaraciones públicas, aunque emitió un duro comunicado en el que acusó a su rival

Todos sabemos por qué Joe Biden se apresura a hacerse pasar falsamente por el ganador, y por qué sus aliados mediáticos se esfuerzan tanto en ayudarle: no quieren que la verdad sea expuesta. El simple hecho es que esta elección está lejos de haber terminado. Joe Biden no ha sido certificado como ganador de ningún estado, y mucho menos de ninguno de los altamente disputados estados que se dirigen a los recuentos obligatorios, o estados donde nuestra campaña tiene desafíos legales válidos y legítimos que podrían determinar el ganador final. En Pensilvania, por ejemplo, no se permitió a nuestros observadores legales un acceso significativo para observar el proceso de conteo. Los votos legales deciden quién es el presidente, no los medios de comunicación.

A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a procesar nuestro caso en la corte para asegurar que las leyes electorales se respeten plenamente y que el ganador legítimo se siente. El pueblo americano tiene derecho a una elección honesta: eso significa contar todos los votos legales, y no contar los votos ilegales. Esta es la única manera de asegurar que el público tenga plena confianza en nuestra elección. Sigue siendo chocante que la campaña de Biden se niegue a estar de acuerdo con este principio básico y quiera que se cuenten los votos aunque sean fraudulentos, fabricados o emitidos por votantes inelegibles o fallecidos. Sólo una parte involucrada en el delito mantendría ilegalmente a los observadores fuera de la sala de conteo - y luego lucharía en la corte para bloquear su acceso”

Entonces, ¿qué está escondiendo Biden? No descansaré hasta que el pueblo americano tenga el conteo de votos honesto que se merece y que la democracia exige.