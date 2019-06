El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo una extensa ( y por momentos intensa) entrevista con la periodista María O' Donnell, en el programa que ella conduce en la FM Metro. Aquí, una síntesis de los principales temas que abordaron

-Frente de Todos o de Todes

-En la boleta vamos a usar un sol en el "Todos" para darle a la palabra la amplitud que necesita.

-¿Tamaño de boletas?

-No sé, pero no tenemos un problema de cartel.

-Su nominación.

-Cristina tuvo esa capacidad de apertura y de diálogo que habitualmente no le reconocen. [...] Cristina ha sido central para que hoy se produzca esa unidad de la que hoy disfrutamos tanto.

-CFK en la campaña.

-Tratamos de dividir esfuerzos: que ella vaya a algunos lugares y yo vaya a otros.

Elogio de Massa

-Sergio Massa.

-Siempre dije que de su generación es el dirigente más preparado para la presidencia. No le tocó esta vez, será en cuatro años o en ocho, él tiene mucho tiempo por delante.

-El cierre de listas.

-Era una disputa entre muchos sectores y todos cedieron, todos terminaron por ocupar el lugar que razonablemente podían ocupar.

-El parlamento.

-Yo lo que quiero son diputados que estén convencidos de mi proyecto, no que cumplan mis órdenes.

Dejaron de darle vacunas a los chicos y tuvieron que ocuparse los gobernadores

-Las provincias.

-Les va pésimo. 4000 millones de pesos de obra pública debe el gobierno de San Juan. En Tucumán dejaron un centro de rehabilitación de adictos a medio terminar. Hablo con todos los gobernadores. Están desahuciados con Macri. Espantados por la pobreza, por el abandono del Estado. Vivimos en un país donde dejaron de darle vacunas a los chicos y tuvieron que ocuparse los gobernadores. No he escuchado un gobernador que quiera a Macri. Macri no es un presidente Federal, es el más unitario.

-Indec.

-Este es mejor que el que tuvo Cristina en sus últimos años, no que el que tuvo Néstor.

Comparaciones entre Cristina y Macri

-Pobreza.

-Cuando asumió el kirchnerismo había un 57 por ciento de pobreza. Dejamos un 26, pero hay que ver desde dónde arrancamos. En ese mismo período se crearon cinco millones de empleos y el salario real aumentó un 19 por ciento. Macri recibe 26 puntos de pobreza y va a dejar casi 40. Y el salario real cayó 21 puntos en tres años y medio. Eso es el gobierno de Macri.

-Pero Macri dice que va a dejar las cuentas ordenadas.

-¿En serio va a hacer eso? ¡No me digas! (risas)

-Comparación CFK/Macri.

-Es cierto que Cristina le dejó 23 puntos de inflación a Macri, es cierto también que Macri tiene 57 puntos de inflación. Es cierto que Cristina le dejó alrededor de 4 puntos de déficit fiscal a Macri, pero lo cierto es que Macri solamente por el pago de intereses de la deuda hace que tengamos 5,5 de déficit fiscal, pero ellos esos no lo cuentan. Tienen déficit primario cero a costa de no pagarle a ninguna provincia, de parar las vacunas y los salarios y la obra pública.

Hubo una política urdida para que el salario se deteriore, porque Macri cree que el salario es un costo".

-Gobierno de Macri.

-Hubo una política urdida para que el salario se deteriore, porque Macri cree que el salario es un costo. Eso no es mala gestión, eso es un objetivo que lograron.

-Corrupción en el gobierno de Cristina.

-Evidentemente ha habido casos. Pero en el caso de Cristina está claro que a partir de hechos que por ahí son ciertos -porque tampoco tengo pruebas de que sean ciertos- hay un enorme esfuerzo por involucrarla.

Lázaro Báez.

-Puede haber sido una falta ética, un descuido ético su presencia en la obra pública, pero una cosa es eso y otra cosa es el delito que vos estás diciendo. 4000 millones de dólares recibió Lázaro Báez en concepto de obra pública. 29 millones de pesos recibió Cristina en concepto de alquileres, no hay ninguna correlación.

-La Justicia.

-Hay jueces que han dicho cosas increíbles. ¿Por qué se sienten tan molestos porque uno diga que deben rendir cuentas de sus actos?

-Declaraciones polémicas dentro del kirchnerismo.

-¿Por qué me hacen cargo a mí de lo que diga Zaffaroni o de lo que dice Mempo Giardinelli, si a Macri no lo hacen cargo, por ejemplo, de cada cosa que dicen Fernando Iglesias o Elisa Carrió?¿Por qué tiene que haber un discurso único? Es una lectura tendenciosa esa.

La familia del presidente tiene cuentas offshore, está en los Panamá Papers, y yo tengo que rendir cuentas porque me prestan un departamento.

-El departamento donde vive.

-Dejé de pagar el alquiler hace tres años. Es la casa de un amigo personal desde hace 30 años, Pepe Albistur, que tiene un muy buen pasar. Pero yo digo: ¿por qué no te ocupás del ministro de Economía, que tiene todas sus inversiones fuera del país? ¿Por qué no te ocupás de la familia del presidente, que tiene cuentas offshore, está en los Panamá Papers, y yo tengo que rendir cuentas de por qué me prestan un departamento? Me prestan un departamento porque no puedo pagarlo. Le dije a Pepe que me iba a otro lado porque no podía pagarlo, y él me dijo que me quedara. No tengo una segunda casa. Mi casa en Callao y Alvear se la quedó la mamá de mi hijo. ¿Qué quieren hacerle creer a la gente? El Presidente vivió durante años en la casa de un señor acusado de traficar dinero en la obra pública con Odebrecht. y fue su socio en la compra y venta de jugadores? Macri me arruinó como a muchos argentinos. Gracias a Dios mi estudio jurídico sobrevive, pero no me puedo comprar una casa.

-La Argentina después del 10 de diciembre.

-Pensá en una llave de luz que enciende un circuito eléctrico. Esta es la llave que Macri encendió el 10 de diceiemre de 2016. Ellos creen que para bajar la inflación hay que bajar el consumo. Y el consumo en supermercados cayó el 12 por ciento y en shoppings cayó el 22 por ciento. En un país que consume el 70 por ciento de lo que produce, si bajás el consumo bajás la producción y si bajás la producción generás desempleo. Ya tenemos un desempleo de dos dígitos. Si generás desempleo, aumentás la pobreza y ya aumentó un tercio. Hay que apagar esa llave y prender la llave de al lado. Tengo que volver a reconstruir el salario, generar posibilidades de que los argentinos tengan dinero. Las tarifas de energía están dolarizadas por los amigos de Macri y todo el resto de la actividad económica está en pesos.

-Debate presidencial.

-Manda la ley. Lo que digo es que es inútil debatir con un mentiroso.

-Trump.

-"Si quieren voy a un debate con Trump, que es el jefe de Macri".