Alberto Fernández habló de un país más federal y dijo que "estamos en un default virtual"

Queremos ser serios y no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que dio vuelta la economía del mundo para dilatar la solución de este problema.

Fue ahí que el FMI dijo que la deuda era insostenible en la Argentina y cómo debían ser los términos de quita de los bonos privados para que el país pueda tener una deuda sostenible, que para nosotros es que no postergue a la Argentina, que podamos pagarla sin postergar las necesidades del país y que se incrementaron por la pandemia.

El discurso del 1 de marzo quedó lejano, ya no queda nada del país del 1 de marzo. Pero en aquel momento se hizo una gran reivindicación a la palabra y al compromiso que se asume. A lo que nos estamos comprometiendo hoy es algo a lo que la Argentina va a poder cumplir, no estamos firmando cheques en blanco ni papeles que no vamos a poder cumplir.