Alberto Fernández habló sobre el ataque a Florencia Peña e hizo nuevos anuncios

El presidente Alberto Fernández sostuvo hoy que a la actriz y conductora Florencia Peña "la castigaron de un modo muy injusto e ingrato”, a partir de las declaraciones misóginas de los diputados de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y Waldo Wolff.

"Hay que tomar conciencia del daño que generan con estos ataques”, dijo el mandatario esta mañana en declaraciones a la radio AM750. Sin embargo, a lo largo de la entrevista evitó dar precisiones sobre las visitas que recibió a la quinta presidencial de Olivos y que fueron revelados luego de un pedido de informes que realizó la ONG Poder Ciudadano para acceder al registro de ingresos.

Cuando tuvo que abordar el tema, el jefe de Estado sostuvo que era parte de su trabajo. “Yo estaba trabajando de Presidente, porque mientras estaba la pandemia recibí a miles de personas, no a una, a miles... y seguí trabajando, ¿o querían que me me quede encerrado en mi casa? Tenia que gobernar un país”, dijo.

Wolff, por su parte, expresó hoy sus disculpas a través de su cuenta en Twitter a "quienes haya molestado" con sus declaraciones, aunque negó haberse referido a la actriz Peña.

"Me disculpe con quienes haya molestado. Probé por fechas que no me referí nunca a mi denunciante. No soy vidente. Me auto denuncié en diputados y justicia", escribió el legislador esta mañana en su cuenta de la red social. Y continuó: "Presento proyecto para que el presidente retire tweets misóginos y se disculpe. Sin doble vara, pido acompañamiento".

Ayer, Peña -a través de su abogado Fernando Burlando- presentó un escrito en la Cámara de Diputados en el que pide la suspensión y la potencial expulsión tanto del legislador del PRO Fernando Iglesias como de Wolff por "afirmaciones misóginas" dirigidas en su contra, en una derivación de la visita que la conductora realizó a la Residencia de Olivos en mayo del año pasado.

"Me dirijo al Sr. Presidente de este Honorable cuerpo con el fin de poner en su conocimiento que en el día de ayer hemos radicado querella criminal ante el Fuero Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra los Diputados Nacionales: Fernando Iglesias y Walter Wolff (PRO) -quien respaldo el tuit de su colega-", señala el escrito. La solicitud de la conductora televisiva se formalizó luego de que radicara una querella criminal ante el Fuero Federal de la ciudad de Buenos Aires contra los dos diputados nacionales.

Fernández además señaló que "nunca existió una reunión con el empresario Chien Chia Hong" y dijo que "es indignante y lamentable tener que estar explicando una mentira".

"No tengo la menor idea de lo que hablan los medios opositores. No hay nada peor que explicar algo que no he hecho, porque no sucedió. Chien Chia Hong debe haber ganado los concursos legítimamente. Si los ganó ilegítimamente, que me den el nombre del funcionario que lo benefició y lo echo inmediatamente”, dijo.

El empresario, según reveló hoy el diario Clarín, consiguió 22 contratos con la administración publica para su empresa, Apache Solution, de los cuales 19 fueron después de la primera visita que realizó a Olivos. Chien Chia Hong es sindicado además como la pareja de Sofia Pacchi, quien es funcionaria de la Secretaria General de la Presidencia y ocupa un rol como asesora de la Primera Dama, Fabiola Yañez. Ella también fue víctima de violencia mediática, institucional y machista por sus ingresos a la quinta de Olivos.

Por otra parte, Fernández anunció hoy la puesta en marcha de un plan de recuperación de actividades de manera "responsable y cuidadosa” que engloba una serie de medidas de apertura y flexibilizaciones de actividades cuyo primer paso ya será mañana, con la ampliación paulatina de la cantidad de personas que puedan reunirse y también con el avance en la presencialidad escolar.

Fernández explicó que en el marco del nuevo DNU, desde mañana “ampliaremos poco a poco la cantidad de personas que puedan reunirse” y que esta situación “nos permite avanzar con la presencialidad escolar. Otro logro colectivo. El seguimiento se realizará de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Educación”.

Dijo también que el siguiente paso, cuando la situación lo permita, será el regreso del público con aforos progresivos a eventos masivos, deportivos y recitales al aire libre. También puntualizó que en dicha etapa podrá haber viajes grupales de personas mayores que tengan el esquema completo de vacunación.

“En el plan de recuperación de actividades, cuando se den las condiciones, habilitaremos el turismo para personas que tengan el esquema completo de vacunación empezando con países de la región. Y así seguiremos avanzando”, afirmó al respecto.

En el inicio de su mensaje, el Presidente sostuvo que “hace 10 semanas consecutivas que baja la cantidad de casos. Hace ocho semanas consecutivas que bajan los fallecimientos y las internaciones en terapia intensiva. Hace tres semanas no hay ningún aglomerado urbano en Alarma epidemiológica y sanitaria” y puso énfasis en se está logrando retrasar el ingreso de la variante Delta a la Argentina que ya está en 135 países”.