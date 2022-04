Alberto Fernández habló sobre el nacimiento de su hijo Francisco y del diálogo con CFK

Durante la madrugada de este lunes, nació Francisco Fernández Yáñez, el hijo del presidente Alberto Fernández, y la primera dama Fabiola Yáñez, por cesárea y “la evolución, tanto del bebé como de la madre, es satisfactoria, según se informó a través de un comunicado la Unidad Médica presidencial.

"Como siempre el nacimiento de un hijo es un momento único, el momento más feliz en mi vida fue cuando nació Estanislao (Dyhzy) y hoy tuve un momento igual a ese. Es un momento único, muy gratificante. Así ya sabíamos que en cualquier momento venía el nacimiento, los médicos habían previsto como fecha tope el 20 de abril", contó el mandatario en diálogo con el ciclo radial Argenzuela.

El primer mandatario reconoció, además, que la primera dama comenzó a sentir las contracciones el domingo por la noche en la residencia de Olivos: "Fabiola comenzó a sentir que se le endurecía la pansa de embarazada, llamamos al médico y le preguntó con qué frecuencia lo sentía y nos dijo que vayamos ya para el sanatorio. Y acá estamos".

Al mismo tiempo, Alberto detalló que Francisco nació a la 1.21 de la madrugada y aclaró que todo "ocurrió muy rápido": "Fue muy gratificante, gracias a Dios nació bien, sano y Fabiola está bien. Lo sobrellevó muy bien. Fue muy rápido todo prácticamente porque las contracciones precipitaron el nacimiento. A mi en lo personal me pegó muy fuerte, uno ve las cosas de otro modo, hay otra experiencia y otra mirada de la vida y de las cosas. Hoy tengo una mirada diferente, tenemos mucha alegría, mucha felicidad. Por sobre todas las cosas soy un ser humano, sufro, vivo las cosas, las padezco, las disfruto, y la verdad es que hoy estoy muy contento. Me hace muy feliz este momento".

Luego de resaltar que tiene miles de mensaje que todavía no pudo responder, sostuvo que está "viviendo un día muy lindo" y reveló porqué le puso ese nombre a su hijo: "Definitivamente, Fracisco es un nombre que representa mucho. Es bien sabido que yo no soy un católico muy practicante, pero si reconozco en Francisco un líder moral con una estatura enorme y para mi es muy grato que lleve su nombre, que también es el de Francisco de Asís y otros Francisco".

De acuerdo con el presidente, el Papa Francisco "es un líder moral", no solo para la Argentina, sino en todo del mundo, y destacó: "Así lo valoro". Consultado sobre el mensaje y el ramo de flores que les dedicó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, tras el nacimiento de Francisco. "El ramo no lo vi todavía, pero si me enteré. Le agradezco mucho a Cristina por las flores y el posteo. En algún momento vamos a hablar, pero es lo único que voy a hablar de política hoy", aclaró.

Y sumó: "En lo único que voy a trabajar es en la unidad porque todos nosotros somos prescindibles, lo que no es prescindible es que por nosotros el espacio se rompa y le demos espacio a al derecha a crecer en la Argentina. Ya lo que han hecho, créanme que yo trabajo incansablemente como presidente y no paro de asombrarse por la cantidad de cosas que han hecho dañando al pueblo. Seguro que vamos a terminar todo".

Sobre las elecciones en Francia, donde el presidente y candidato a la reelección, Emmanuel Macron, y la aspirante de ultraderecha Marine Le Pen se disputarán el mandato en la segunda vuelta del próximo 24 de abril, Alberto Fernández fue contundente y le pidió al pueblo francés que siga apoyando a su actual mandatario. "Confío en que los franceses acompañen a Macron. quien es un presidente muy importante para Europa y para el mundo", detalló.

Además el mandatario sostuvo que el presidente francés tiene una mirada "progresista en términos políticos que es muy parecido a la mía". "Quizás no compartimos tanto la mirada economía, pero la mirada política, la necesidad de ampliar derechos, favorecer la igualdad de género y todas esas miradas que tiene Macron nos unen y espero que Francia no retroceda", destacó.

Al final de la entrevista, Alberto evitó enfrentarse a los rumores que indican que habrá un cambió de gabinete en el futuro cercano, señaló que por ahora en lo único que tiene que pensar "es en los cambios de pañales" y contó que su hijo ya nació siendo de Argentinos Juniors. "Nació de Argentinos Junior, no se puede evitar que sea socio de club. Estoy trabajando a distancia, todavía Fabiola no tiene el alta, va a estar internada un par de días y nos necesita", concluyó.