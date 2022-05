Alberto Fernández habló sobre la inflación: “No estamos conformes ni contentos, debemos seguir trabajando”

Desde Francia, el presidente Alberto Fernández no esquivó ninguna de las preguntas sobre los temas más importantes que atraviesan a Argentina. En medio de la gira que inició ayer, el máximo mandatario no solo habló de las reuniones que tuvo con su par de España, Pedro Sánchez; con el Rey Felipe VI y con el canciller alemán Olaf Scholz, y también con el presidente francés, Emmanuel Macron. Además habló sobre la inflación y sobre la interna del Frente de Todos y las diferencias con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



Minutos antes de que el Indec publicara el índice de precios, que marcó una inflación de 6% para abril y un 58% internanual, el Presidente, reafirmó la decisión política de aumentar las tarifas a los sectores de mayores ingresos y también habló sobre su descontento por el alza de los precios.

En cuanto a la inflación, Alberto explicó: “El programa económico va a ayudar a desacelerar la inflación. De eso estamos seguros. No estamos conformes ni contentos con los índices de inflación que tenemos hoy en Argentina”. Y agregó: “Lejos estamos de estar contentos. Debemos seguir trabajando en eso. Nuestro programa económico tiene tres pilares que son la producción, el trabajo y la mejor distribución del ingreso”.

En ese sentido, Fernández explicó sobre el empleo y la producción a nivel nacional: “Estamos creciendo mucho en la economía, estamos generando muchos nuevos trabajos formales, pero nos está costando mucho corregir la distribución del ingreso. Y en eso tiene mucho que ver la inflación”.



Y agregó: “Y aun cuando nosotros alentamos que las paritarias resuelvan ese problema, haciendo que los salarios estén por encima de la inflación, tenemos que trabajar seriamente en todas las causas que son causantes de la inflación. Por lo tanto, debemos seguir trabajando”.

En ese contexto, dijo: “Hay un porcentaje de la inflación que hoy vivimos, que yo creo que es relativamente alta, que es derivada del aumento de los precios de los alimentos como consecuencia de la guerra. Y de muchos otros insumos. Los fertilizantes a modo de ejemplo. Tenemos que trabajar fuertemente en eso. Ese elemento inflacionario. Esa otra causa que es la causa externa, no la manejamos nosotros”.

Y finalizó: “La inflación es muy dañina porque daña a los sectores menos pudientes. La inflación es el impuesto que se les cobra a los que viven de un sueldo. Y por lo tanto, debemos rápidamente parar este tema. Como es parte de mi preocupación, se lo quise plantear a los que son actores del conflicto. Para que entiendan la dimensión del problema”.

Por otra parte, sobre la suba de las tarifas, afirmó: “Los aumentos suponen la aplicación de la segmentación. De modo tal que el 10% más pudiente que se ve beneficiado con los subsidios, dejen de ser subsidiados. Esa es definitivamente una medida, en términos económicos, muy progresiva. Porque hace que el que tiene, pague. Los sectores más débiles van a seguir siendo atendidos con subsidios. De los aumentos que estamos hablando, son aumentos que se vinculan directamente a cómo evoluciona el salario de la gente”.

Y continuó: “De modo tal, que nunca el aumento de las tarifas puede ser más alto que el aumento salarial de las personas. Con lo cual tiene un criterio distributivo muy grande. Es un porcentaje menor al aumento del índice salarial. Esto que estamos haciendo, aunque está escrito en el programa económico, no es una imposición del Fondo. Lo estamos haciendo porque es muy difícil pensar que la economía pueda seguir subsidiando a los más ricos. En materia energética. Cuando además vemos como se ha desatado el conflicto energético a través de la guerra, y como todos los precios de la energía se han disparado. Nosotros estamos trabajando en ese sentido. Y estamos muy convencidos que vamos en el sentido correcto”.

Por último, sobre la interna del Frente de Todos y un supuesto enfrentamiento con Cristina, el presidente afirmó: “Un periodista español me hizo un reportaje para un diario muy importante de España. Durante todo el reportaje me trajo al escenario las diferencias que podemos tener con Cristina. Y al final le dije que durante todo el reportaje trató de subirme a un ring para pelearme con Cristina. Y la verdad es que yo no me tengo ni me quiero pelear con Cristina”.

Enseguida agregó: “Yo tengo que pelearme con Macri, tengo que pelearme con la derecha. Tengo que pelearme con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que hoy estamos discutiendo todavía. Los que trajeron el 20% de caída del salario real, que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor”.

Y dijo: “Allí está puesta mi cabeza. En resolver los problemas de los argentinos, en acotar los daños que el contexto internacional genera en Argentina. Mi cabeza está en ayudar a los más necesitados y sacar lo más rápido posible a los que están sumidos en la pobreza. Mi cabeza está en generar trabajo y aprovechar oportunidades”.

Para finalizar, el máximo mandatario declaró: “Por eso hablé con Pedro Sánchez y el canciller alemán de la posibilidad de que la Argentina rápidamente se ponga a licuar gas y exportarlo. Y que necesitamos inversiones. Pedí que ellos vean la posibilidad de invertir en Argentina en todo esto. Mi cabeza está ahí. La verdad es que yo no estoy discutiendo con Cristina. No estoy discutiendo ninguna interna. Y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Estoy pensando en cómo salir de los problemas que tenemos. Yo lamento mucho. Porque ahora me doy cuenta que no son solo ustedes los culpables”.

Y completó: “También los periodistas españoles hicieron lo mismo. Y algunos alemanes también. Lo que más me preocupa es resolver los problemas de la Argentina. Yo no tengo una disputa con Cristina. Tengo diferencias. En el 2023 debemos hacer lo que sea necesario para ganar y garantizar que el macrismo y la derecha no nos vuelvan a sumir en el mundo espantoso que nos sumieron”.