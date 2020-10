Alberto Fernández homenajeó a Kirchner: "Les devolvió a los argentinos la idea de que la política tenía sentido y era el camino"

El presidente Alberto Fernández encabezó este mediodía en el Centro Cultural Kirchner (CCK) un acto de homenaje al expresidente Néstor Kirchner, al cumplirse 10 años de su fallecimiento, con la participación de dirigentes políticos y sociales. Alberto aseguró que su "deber" es "venir a terminar con la tarea que empezó Néstor Kirchner y siguió Cristina" y dijo que va a cumplir con sus promesas de campaña para "poner de pie el país".



"Hoy es el discurso más difícil que me ha tocado porque se cumplan 10 años de que Néstor Kirchner nos dejó y, también, un año desde que el Frente de Todos ganó las elecciones y volvió a poner en Casa de Gobierno un presidente y una vicepresidenta preocupados por los que peor están", dijo el Presidente, que llegó caminando al CCK desde la Casa Rosada para encabezar el acto de instalación de la estatua de Néstor Kirchner, retirada de la sede de la Unasur en Quito. Alberto señaló que Kirchner fue "capaz de devolverle a una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido y era el camino, y hoy lo volvemos a poner en su lugar".



En el acto se proyectó un video en el cual evocaron a Kirchner los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), las titulares de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, y Hugo Moyano, entre otros.



"Lo que más extraño son sus decisiones y su fortaleza, claridad y rapidez para tomarlas", dijo Hebe de Bonafini. "Extrañamos su abrazo, su sonrisa, su amor y no lo perdimos nunca como ejemplo que cubre las páginas de los libros de Argentina y el mundo", sostuvo Estela de Carlotto.



A su vez, el ex presidente ecuatoriano Rafael Correa dijo que extraña de Kirchner "su sencillez y pragmatismo" y el hecho de que "no buscaba ser importante, sino ser útil y trabajar para alcanzar los objetivos de servicio a los demás, siempre sin alardes". Y agregó: "Seguiremos adelante reconstruyendo esa patria grande y estoy seguro de que el pueblo argentino construirá la Argentina justa por la que Néstor luchó".



Por su parte, Evo Morales, dijo: "Nunca olvidaré su compromiso por la integración del pueblo sudamericano y, en nombre del pueblo boliviano, agradezco a Néstor y su familia y al pueblo argentino que siempre está con la patria grande". El ex presidene boliviano destacó "la gran solidaridad" de Kirchner "con el pueblo boliviano y, especialmente, cuando empecé como presidente".

A su vez, el líder camionero Hugo Moyano señaló que que recuerda a Kirchner "como lo que fue: un gran hombre, gran presidente y un gran compañero", porque "le dio la dignidad en sus salarios a los trabajadores argentinos y la totalidad del pueblo". También participaron el el video el ministro de Desarrollo Territorial de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, la cantante Adriana Varela y la periodista y militante feminista Marta Dillon.