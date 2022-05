Alberto Fernández le pegó a JxC: “Las retenciones son una posible solución pero la oposición se niega a discutirlo”

Tras el polémico viernes pasado, el presidente Alberto Fernández reconfirmó en una nota radial que las retenciones son el mecanismo “idóneo” para desacoplar precios y evitar la suba salvaje de precios, en una medida contra la inflación que no da respiro.

El presidente en declaraciones radial aseguró: “Yo creo que tenemos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”. Recordemos que días anteriores, Martín Guzmán, ministros de Economía, y Julián Domínguez, el titular de la cartera de Agricultura, señalaron que el gobierno no tiene entre sus proyectos una suba en las alícuotas de los derechos de exportación, lo que parecería una contradicción con lo dicho por el Presidente.

Por otro lado, Fernández negó este lunes que haya diferencias de criterio en su gobierno. Según expresó todos los funcionarios tiene la misma apreciación de que sería negativo enviar un proyecto de ley al Congreso ya que el oficialismo no posee los votos que se necesitan para sancionar una suba de retenciones. “Julián Domínguez dice que no vamos a mandar ninguna ley y claro; ¿para qué la voy a mandar si no va a salir?”, se cuestionó. Y siguió: “Yo no creo en las derrotas épicas; las derrotas épicas son derrotas”.