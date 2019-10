Alberto Fernández: "Ningún número cierra si deja afuera argentinos"

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció hoy que la semana próxima presentará una “propuesta a todos los argentinos para ponerle fin al hambre” y subrayó que “ningún número cierra si condena a la indignidad a los argentinos”. Fue durante una conferencia de prensa ofrecida en San Juan junto al gobernador, Sergio Uñac.

“No sólo debemos pensar el hambre como un problema de falta de comida sino de subalimentación, que hace que los chicos en sus primeros años de vida no tengan la alimentación que corresponde y eso los perjudica en su capacidad de conocer. Eso ocurre en un mundo que reclama conocimiento para poder desarrollarse”, dijo Fernández, quien llegó a San Juan acompañado por el diputado Eduardo De Pedro, el senador Carlos Caserio y María Eugenia Bielsa.

En la provincia cuyana, Fernández participó de la inauguración de un complejo de viviendas y del “Paseo de las Palmeras y ampliación del Sector Oeste del Parque de Mayo” y señaló que cada familia que logró tener una nueva vivienda “recuperó la dignidad humana”.

“Uno se pregunta si en el Siglo XXI no es un desafío de la sociedad y de cada uno de los argentinos y argentinas, si no es un desafío terminar con la ignominia que significa no tener una vivienda digna. Tener una vivienda digna es un derecho humano”, concluyó Fernández.

Fernández dijo también que "la pobreza es el resultado de la inoperancia de gestionar" y afirmó que es "la consecuencia de las políticas, que han creado 5 millones de nuevos pobres". El Indec anunció ayer que el 35,4% de la población se encuentra en la pobreza, el número más alto del gobierno de Mauricio Macri.