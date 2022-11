Alberto Fernandez no viajará a México y López Obrador canceló la cumbre que tenía prevista

¿Latinoamérica prepara una alianza? Tras el impedimento del congreso peruano de dejar participar al presidente Pedro Castillo ya que afronta una denuncia constitucional por organización criminal, tráfico de influencias y colusión., Andrés Manuel López Obrador canceló la cumbre que tenía prevista el próximo jueves en México de la mano de algunos líderes del sur del continente.

El presidente argentino Alberto Fernández tenía previsto concurrir junto al mandatario brasilero Lula Da Silva con el fin de establecer nuevos lazos, llegar a acuerdos y trabajar por una "Latinoamérica unida, democrática y con justicia social", en el marco de la reunión de la XVII Cumbre de la Alianza del Pacífico, conformada por México, Chile, Colombia y Perú.

“No va a estar el presidente electo Lula, ni Alberto Fernández de Argentina, pero esta es la casa de los dos, somos muy buenos amigos y más adelante, seguramente, van a visitarnos”, comentó López Obrador en sentido de afirmar la cancelación del encuentro que tenían previsto para el 24 y el 25 de noviembre. Cabe destacar que habían crecido los rumores del enfriamiento entre el vínculo de ambos nombrados anteriormente, tras la elección del brasileño Ilan Goldfajn como nuevo titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, y si bien Cecilia Todesca no logró alcanzar los votos necesarios para triunfar individualmente, el país logró obtener tres puestos importantes en el directorio. “Es mi amigo. Somos compañeros. Si estuvimos viendo lo del BID, pero no hubo acuerdo. Sin embargo, eso no significa ningún distanciamiento, ninguna diferencia”, señaló López Obrador con respecto a su vínculo con Alberto.

El corriente mes fueron complicados para el Presidente de la Nación ya que además de haber salido del país por motivos que conllevan a la política, como lo fue el Foro por la Paz de París en Francia, y la cumbre del G20 que tuvo lugar en Indonesia. No obstante a éstos encuentros, Fernández atravesó un problema de salud por el cual le recomendaron que haga reposo y que trate de no viajar por un tiempo.

Durante su estadía en Bali le diagnosticaron una gastritis erosiva con un importante sangrado que lo mantuvo internado durante seis horas, motivo por el que se tuvo que someter a una endoscopia y a diversos estudios correspondientes para constatar y chequear que su recuperación siguiera en curso. Si bien el médico constató que no se le habían encontrado nuevas lesiones ni permanecía el sangrado, su recomendación fue que retome en forma paulatina su rutina laboral.