El Presidente pidió investigar con urgencia el ataque a CFK y declaró feriado nacional para este viernes

Luego del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el cual tuvo lugar este jueves a la noche en la puerta de su casa en Recoleta, el presidente Alberto Fernández habló para hacer público su total repudio a través de una urgente conferencia de prensa.

Hacia el final de su discurso, el primer mandatario además comunicó que para que el pueblo pueda expresarse en defensa de la democracia, este viernes 2 de septiembre será feriado nacional. Asimismo, Alberto Fernández pidió que se investigue a fondo el ataque y que se esclarezca rápidamente la responsabilidad del sospechoso.

Las frases más importantes del Presidente

"Este hecho es de una enorme gravedad, el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado la democracia".

"Cristina permanece con vida porque por alguna razón, todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada".

"Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en especial a quienes somos sus compañeros".

"Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos, porque estos hechos afectan nuestra democracia".

"Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia".

"Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social se ha visto alterada, la Argentina no puede perder ni un minuto más, ya no hay tiempo, es necesario desterrar la violencia de nuestra vida en sociedad".

"Convoco a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia, necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, que solo nos dividen y enfrentan".

"Me he comunicado con la jueza que investiga lo sucedido, le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos".

"Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia".

"He dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que en paz y armonía el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, la democracia y en solidaridad con nuestra presidenta".

El violento hecho tuvo lugar cuando la expresidenta salió a saludar a la militancia que la acompaña hace días en los alrededores de su casa, después de que se conociera el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión en la causa conocida como Vialidad.

Lo que se sabe hasta ahora, es que el agresor fue identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, quien tiene 35 años y es brasilero. Aunque llegó a ponerle el arma en la cara a Fernández de Kirchner, la custodia de la vicepresidenta accionó, tarde, pero aún así logró detener al violento.