Alberto Fernández polemizó con Víctor Hugo Morales por Venezuela: "Confunden a los compañeros"

El presidente Alberto Fernández llamó al programa de Víctor Hugo Morales para responder un editorial muy crítico del periodista en relación con la postura argentina sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Víctor Hugo comenzó el programa con una introducción durísima.

“Uno puede sobrellevar que Vicentin empezó con una energía tremenda, y ahora resulta que lo más probable es que Vicentin tenga que afrontar un proceso fraudulento de quiebra. Uno imaginaba que el impuesto a la riqueza tenía que salir con fritas, porque es algo que corresponde, es algo justo... Pero hace ya tres meses que no hablamos de eso. Pero se hace intolerable a veces algo como lo de Venezuela. Ver a un gobierno que uno imaginó de centroizquierda, peleador por la América Latina que defiende los criterios de la Patria Grande, de rodillas frente a los Estados Unidos, frente a Trump, da mucha vergüenza, da mucho dolor..."

Víctor Hugo había cuestionado la presentación argentina de ayer ante el Alto Comisionado por los Derechos Humanos en las Naciones Unidas. En un clima muy tenso, el presidente empezó diciendo: "Argentina hizo el planteo que siempre hace, la decisión de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y en cualquier gobierno. Pero también dijimos que estamos muy preocupados por el bloqueo que sufre Venezuela, porque eso es un castigo que no merece el pueblo venezolano.Y llamó a recuperar la convivencia democrática en Venezuela a través del diálogo de los venezolanos y sin intervención de terceras potencias. Es exactamente lo que dije en el G20".

"Las tres cosas fueron planteadas en el Alto Comisionado -continuó Alberto- : la preocupación por los derechos humanos en Venezuela, la convicción de que el bloqueo lastima injustamente al pueblo venezolano y la necesidad de que la convivencia democrática se recupere en Venezuela a través del diálogo entre los venezolanos, y que lo que debemos hacer los pueblos hermanos es ayudar a ese diálogo. Esto es lo que se dijo. Todo eso quedó sintetizado en que nosotros "cuestionamos la violación de los derechos humanos en Venezuela". Le puedo mandar el texto sintetizado, y verá que es mucho más que lo que están diciendo algunos diarios",señaló.

“Lamentablemente, se sesga la información y se termina diciendo sólo una parte", aseguró Alberto. Víctor Hugo cuestionó la permanencia argentina en el grupo de Lima, surgido para presionar al gobierno de Maduro. "La Argentina sigue con el grupo de Lima (...) que es una entidad claramente golpista..." e insistió: "La Argentina dio un paso claramente desilusionante".

Alberto le respondió que la Argentina "no ha renunciado pero no participa" del grupo de Lima. "El grupo de Lima fue hecho con una argumentación ideológica y nosotros no participamos de eso. Busque usted una reunión del grupo de Lima donde nosotros hayamos participado. Nosotros permanecemos en el grupo de Lima para decir que no estamos de acuerdo con lo que el Grupo de Lima hace, y diciendo que la solución para los venezolanos la tienen que encontrar los venezolanos": Y luego dijo: "Lamento que hayan presentado la declaración como la han presentado y confundan a muchos compañeros".

"Nosotros nunca hemos desconocido ni la autoridad ni la legitimidad del gobierno de Venezuela", dijo Alberto.

"Nosotros nunca reconocimos a Guaidó, como hizo el Gobierno anterior", aseguró.

"Yo no voy a promover ningún golpe de Estado contra ningún presidente. Por eso nunca reconocí al actual gobierno de Bolivia", concluyó, en un diálogo bastante áspero con Víctor Hugo y Cynthia García. Hacia el final, Víctor Hugo dijo que pudo haber sido "víctima de un apresuramiento" en su observación sobre la política exterior.