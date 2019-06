El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, negó la posibilidad de avanzar en una reforma constitucional en caso de ser electo e insistió en que los jueces deberán dar explicaciones por sus fallos y sentencias. Durante un acto en San Juan, dijo que no busca ser el “presidente de la venganza” y ratificó que está a favor de la legalización del aborto.

A días del cierre de listas, Fernández viajó a San Juan donde mantuvo un encuentro con el gobernador reelecto Sergio Uñac y el diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, en el inicio de las recorridas que lo llevarán por todo el país. En una extensa conferencia de prensa, el candidato presidencial afirmó que no está en sus planes modificar la Constitución. “Nosotros dimos vuelta la Argentina con (Néstor) Kirchner con esta Constitución”, indicó.

El candidato insistió en que los jueces “van a tener que explicar lo que escribieron”, aunque aclaró que lo plantea “sin vocación de venganza”. “No vengo a vengarme de nadie, pero vengo a hacer la República que ellos declaman, pero todos los días humillan”, enfatizó.

En este sentido, recalcó que “cuando alguno se rasga las vestiduras porque yo digo que los jueces van a tener que explicar lo que escribieron, no me lo van a tener que explicar a mí, se lo van a tener que explicar al sistema institucional argentino, al Consejo de la Magistratura, a quien corresponda. No soy yo quien les va a pedir explicaciones”.

Por otro lado, Fernández rechazó las declaraciones del humorista Dady Brieva, quien días atrás pidió la creación de una “Conadep para periodistas”, y aclaró que si bien tiene derecho a opinar y lo respeta, no compartía sus dichos. “Yo quiero dar vuelta la página, no quiero ser el presidente de la venganza”, sostuvo.

Además, Fernánez volvió a expresarse a favor de la despenalización y legalización del aborto. Sostuvo que respetaba todas las posiciones, aunque aclaró que se trata de un problema del sistema de salud y que se debe resolver porque “hay mujeres que mueren haciéndose abortos”. “Es un problema de salud pública, no es religioso”, remarcó.

Por otro lado, Fernández explicó que en caso de asumir como presidente se deberá analizar qué hacer con la deuda con el FMI y otros acreedores de la Argentina. "Lo último que nos importa es que Argentina caída en default, haremos todo lo necesario para que eso no ocurra", expresó Fernández, que agregó: "El gobierno de Macri está malgastando nuestras reservas tan solo para pagar la fuga de dólares".

La visita de campaña de Fernández por San Juan se da a días del cierre de listas. Si bien en la provincia de Buenos Aires se anunció esta semana que Sergio Massa sería el candidato que encabece la lista del Frente de Todos, todavía resta saber quiénes serán el resto de los candidatos a diputados y senadores nacionales.

“LO QUE MÁS EXTRAÑO ES CONTESTAR EN TWITTER”

Durante la conferencia de prensa, Fernández debió enfrentar un momento entre incómodo y divertido, cuando una periodista le preguntó por un tweet del 12 de diciembre de 2016, donde decía: “Juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos”. Fernández respondió: “San Juan no se caracteriza por eso más allá de que haya alguno que parezca eso”.

juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos — Alberto Fernández (@alferdez) 12 de diciembre de 2016

El candidato buscó salir del paso del momento incómodo, sobre todo teniendo en cuenta que a su lado estaba el gobernador Uñac y Gioja, que también gobernó la provincia. “Me debe haber dicho que era sanjuanino, por eso se lo dije… No es justo pensar que los sanjuaninos sean iguales a quien me habló”, se justificó. De todos modos, remarcó: “Igual debo confesar que una de las cosas que más extraño es contestar en Twitter, debo ser sincero”.