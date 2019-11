Alberto Fernández respaldó el aborto legal, seguro y gratuito: "El Estado tiene que garantizar el acceso en condiciones de asepsia"

El presidente electo Alberto Fernández se manifestó a favor de la legalización del aborto, aseguró que se trata de un “tema de salud público” y remarcó que el “Estado debe garantizar el acceso en condiciones de asepsia”. Además, sostuvo que “los derechos de las mujeres van más allá del aborto” legal, seguro y gratuito, y pidió “no ser hipócritas” en la discusión.

Durante una conferencia que ofreció ante alumnos del Antiguo Colegio de San Ildefonso, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el presidente electo aseguró que el aborto “no debe ser un delito”, y remarcó que “las mujeres deben acceder en las condiciones de asepsia que el Estado tiene que garantizar”.

Fernández pidió además “no ser hipócrita” en el debate por la interrupción legal del embarazo. En campaña, había planteado la necesidad de “despenalizar” el aborto. “Lo primero debería ser despenalizar para terminar con la clandestinidad”, había dicho. Ahora, remarcó que “el Estado debe garantizar que las mujeres accedan al aborto” y que “es un tema de salud pública”.

“A lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina que deje de ser hipócrita y deje de penar el aborto, entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrirá a realizarse el aborto en condiciones malas de asepsia”, señaló el presidente electo.

“No me cuesta nada decirlo, es lo que siempre he creído”, agregó Fernández, para fijar, por primera vez desde que es presidente electo, su posición en relación al debate por la legalización del aborto. “Casi en soledad planteé el tema en campaña, tenía un trío de candidatos que me acusaba casi de ser amigo de Satanás por decirlo”, sostuvo.

Por último, remarcó: “Es un problema de salud pública, que el aborto no sea castigado no quiere decir que las mujeres estén obligadas a abortar, siempre digo lo mismo: aquel que por creencias religiosas o ideas personales piense que el aborto no es una buena salida, pues simplemente lo que deben hacer es no abortar”.