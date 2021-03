Alberto Fernández respaldó la posición de Cristina con el FMI y elogió a Guzmán: el mensaje a propios y ajenos

Después de los duros cuestionamientos de Cristina Kirchner sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández le concedió una entrevista a Horacio Verbistky en la que respaldó la posición de la vicepresidenta y habló sobre los avances del acuerdo que lleva adelante el ministro Martín Guzmán, a quien elogió de forma enfática después de tres semanas de "fuego amigo" contra el ministro.

"Días atrás, antes de que Cristina hablara, le contaba a la gente que teníamos que pagarle al Fondo 3.500 millones de dólares. Y que el año que viene teníamos que pagarle otros 18 mil millones de dólares y después 19 mil millones más. Semejantes cifras dan cuenta de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo. Ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18 mil millones de dólares? Ninguna", explicó.

Las declaraciones llegan después del duro discurso que la vicepresidenta pronunció el pasado miércoles, en el acto por el Día de la Memoria que se llevó a cabo en Las Flores. "Con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata", aseguró la ex presidenta.

"No estamos diciendo de no pagar la deuda", reforzó el presidente, al tiempo que recordó: "Nuestro espacio político fue el único que pagó las deudas de todos los otros gobiernos. Deberíamos hacer un esfuerzo, sobre todo aquellos que tienen responsabilidades institucionales, sean del oficialismo o de la oposición, para que nos den mayor plazo y otra tasa de interés de una deuda que otros contrajeron".

El presidente también respaldó la gestión de Guzmán. "Lo que estamos diciendo todos es que la deuda que heredamos en los términos en los que está es impagable. Lo que estamos viendo es cómo negociar con el Fondo para sacar algo de ventaja. En eso Martín está trabajando mucho y a mi juicio lo está haciendo muy bien. Hemos logrado que el Fondo diga cosas inusuales para nosotros", aseguró, en alusión a la investigación interna que lleva adelante el organismo y al reconocimiento público de que la deuda de la Argentina era "inviable" e "injustificable".

"Hemos logrado que el Fondo haya hablado de que las deudas deben ser sostenibles, está diciendo que los países tienen que endeudarse y poder pagar esa deuda sin postergar su desarrollo. Eso lo ha dicho producto de las negociaciones que ha tenido con nosotros. En el último viaje que hizo Martín, el Fondo dijo que la inflación reconoce múltiples causas que la determinan. Esto era algo impensado porque para el Fondo la inflación siempre es efecto de la emisión monetaria y del déficit fiscal. Bueno, por primera vez dijo: 'Esas son dos causas, pero hay muchas más que la determinan'. Eso lo venimos planteando hace mucho tiempo".

El presidente también se refirió a la macro economía y, tal vez en un mensaje dirigido más a los propios, recordó la posición del ex presidente Néstor Kirchner en torno al déficit fiscal: "El kirchnerismo que yo aprendí, que es de haber estado al lado de Néstor, era un kirchnerismo que se irritaba ante el déficit fiscal, que creía que era nocivo y razonablemente lo es, porque esto es gastar lo que no tenés. También digo: estamos en un momento donde el déficit fiscal es la regla y el superávit es la excepción, porque la pandemia ha dejado en una situación de déficit a todos", reforzó.

Fernández también negó -una vez más- las diferencias que, según él, la oposición y los medios de comunicación buscan resaltar con Cristina. "Hay un deseo claro de dividirnos y de hacernos aparecer en posiciones contrapuestas que no son tales. Cristina puede decir las cosas de un modo, yo de otro, pero en lo sustancial representan lo mismo".