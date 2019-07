El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, protagonizó un llamativo cruce con la periodista de radio Mitre Mercedes Ninci. Luego de declarar como testigo en la causa donde se investiga la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán ante el juzgado federal de Claudio Bonadio, mantuvo una breve discusión con la movilera: “Mercedes, perdés seriedad al preguntar siempre lo mismo”.

Todo ocurrió a la salida de los tribunales de Comodoro Py, a donde Fernández fue citado a declarar como testigo por declaraciones hechas en 2015 al periodista Nelson Castro donde criticaba duramente la firma del Memorándum con Irán y aseguraba que servía para encubrir a los autores del atentado a la AMIA. El precandidato presidencial cuestionó la citación testimonial y contó que el juez no estaba presente, así como tampoco su secretario.

Pero lo más llamativo de su visita a Comodoro Py fue el cruce que mantuvo con la periodista de Mitre, durante una improvisada conferencia de prensa cuando se retiraba del edificio. La movilera le preguntó por la firma del pacto con Irán y si fue un hecho para encubrir el atentado, a lo que Fernández le retrucó que debía leer lo que escribió al día siguiente de que fuera aprobado en el Congreso:

- Yo escuché lo que dijiste con Nelson Castro - le dijo Mercedes Ninci.

- Pero no leés además de escuchar. Tenés que leer lo que dije al día siguiente, en el diario Clarín. No me interrumpas, déjame que te conteste. Además de escuchar, tratá de leer. Al día siguiente escribí un artículo de opinión en Clarín.

El cruce no quedó ahí. La periodista continuó tratando de hacerle preguntas a Fernández, que en un momento le respondió con dureza: “Mercedes, ¿por qué no hablás en serio una vez? Dejá hablar a tus compañeros. ¿No sabés Mercedes? ¿Qué querés que te cuente?”. Pero la discusión siguió: “No preguntes siempre lo mismo, Mercedes, perdés seriedad”.

Luego el candidato criticó la citación a declaración testimonial y dijo que si Bonadio pretendía llamar a declarar como testigo a todos los que opinaron sobre el memorándum deberá convocar a todo el país. “Mercedes, preparate porque vas a ir a declarar”, cerró la discusión con Ninci.