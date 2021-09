Alberto sobre los cambios en el gabinete: "Los acordamos con Cristina, pero con presiones no me van a obligar”

Desde su cuenta de Twitter, el presidente Alberto Fernández había dado sus primeras declaraciones, luego de la renuncia de varios funcionarios del gobierno nacional. Ahora, el primera mandatario brindó una entrevista en la que aclaró su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, qué pasará con los cambios en su gabinete y qué pasará con la unidad del Frente de Todos.

Lo primero que dijo el primer mandatario fue que, por el momento, no aceptará la oleada de renuncias de ninguno de los funcionarios de su gabinete, que comenzó el ministro del Interior, Wado de Pedro, y que supuestamente fue ideada por la vicepresidenta. “Ella me conoce, sabe que por las buenas a mí me sacan cualquier cosa. Con presiones, no me van a obligar”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte en la nota con Página 12 calificó a los ofrecimientos de renuncia por parte del ala kirchnerista del Frente de Todos como “una estudiantina”. Y realizó un breve análisis con metáforas relacionadas al automovilismo: “Aceleraron en el barro y, claro, quedaron empantanados”.

La derrota electoral en las PASO y en casi todo el país marcó dos cuestiones. Por un lado, muchos integrantes del Gobierno Nacional tomaron nota de los errores de gestión y que por eso, la población, castigada económicamente, les dio la espalda. Por otra parte, ahora salieron a las luz las diferencias políticas de la coalición, que atraviesa su peor momento. Por eso, la vicepresidenta y los suyos le pidieron cambios en el gabinete para fijar un nuevo rumbo político y económico.

Sobre ese punto, el presidente dijo que ya había conversado con Cristina sobre los cambios de gabinete, durante una reunión que tuvieron en la noche del martes en la Quinta de Olivos. “Lo charlamos, acordamos nombres. Eso sigue en pie”, aseguró el primer mandatario. Y completó sobre la actitud que llevaron adelante los funcionarios: “No entiendo para qué se apuraron”.

Además, Fernández aseguró que la ministra le contó que habló por teléfono con el ministro y confirmó: “Jamás me pidió la renuncia de Martín Guzmán”. En cuanto a los nuevos funcionarios, el presidente no dio nombres. Aunque dijo que, tal vez, los dé a conocer la semana que viene.



“Algunos me plantean que lo raje a Wado (De Pedro), que es un buen ministro”, le dijo al diario. Y completó sobre otra miembro de su gabinete: “¿Cómo me voy a desprender de (la titular de la ANSES) Fernanda Raverta, una funcionaria super laburadora y eficiente?”. Y finalizó sobre esos ofrecimientos de renuncia: “Es incomprensible. ¿Qué sentido tiene que renuncie el titular de Aerolíneas Argentinas?”.

Para finalizar, Alberto celebró el apoyo de gobernadores e intendentes: “Me llamaron todos los gobernadores. Me decían que les aceptara las renuncias, que los sacara. Recibí apoyo de todos lados, impactantes”.