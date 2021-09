Alberto Fernández, tras el duro revés electoral: "El pueblo se expresó y a partir de mañana trabajaremos por esa demanda"

Después de una agitada jornada en la que sobraron los erróneos boca de urna, Alberto Fernández finalmente se subió al escenario del búnker del Frente de Todos y le puso el cuerpo a la derrota electoral de las PASO. El primer mandatario siguió los comicios junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desde la residencia presidencial de Olivos y se trasladó al búnker de Chacarita pasadas las diez de la noche; una vez que la tendencia del conteo de votos ya era irreversible.

Escoltado por los principales candidatos, Sergio Massa, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, el primer mandatario reconoció la derrota. "Gracias por estar aquí. Todos los que estamos aquí valoramos mucho la importancia de la democracia y nada es más importante que escuchar al pueblo para nosotros. Cuando el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en cuenta y que acatamos".

"Hoy el pueblo se expresó y se expresó en un contexto muy especial, porque la verdad es que seguimos en una pandemia que nos complica mucho la vida. Pero, a pesar de todo, pudimos en acuerdo con otras fuerzas políticas, poder llevar adelante esta elección; que postergamos un mes y en ese mes tuvimos la oportunidad de vacunar a 12 millones de personas más, para estar más seguros", arrancó.

A continuación, el discurso completo del presidente Alberto Fernández

Hemos hecho un enorme esfuerzo en este tiempo y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente nos acompañe, como esperábamos que nos acompañara. Todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente con respeto y mucha atención, porque sabemos que evidentemente hay errores que hemos cometido y que no tenemos que cometer. Hemos aprendido. De los errores aprendemos.

Además, hay una demanda que seguramente no hemos satisfecho y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. Todos los que estamos aquí sólo queremos la felicidad de nuestro pueblo y hemos trabajado para eso, pero seguramente ha sido insuficiente.

Quiero decirles que esta enorme encuesta que son las PASO para nosotros son un dato que vamos a considerar y que a partir de mañana vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen. Porque seguimos convencidos de que estamos frente a dos modelos de país: un modelo que a todos incluye y uno que deja a un costado a millones.

Nosotros nos debemos a todo el pueblo argentino y vamos a trabajar a partir de mañana para escuchar esa demanda, para satisfacer las demandas que no hemos logrado satisfacer hasta aquí; con el compromiso de siempre. A cada compañero militante les pido que mañana mismo vayan a hablar con sus vecinos, que no perdamos un día: la campaña acaba de empezar. Y en noviembre tenemos que ganarla, porque tenemos un compromiso con el país. El país necesita no volver atrás, lo que más necesitamos es poder avanzar con más justicia social, con más desarrollo, producción, educación y salud pública. Eso es lo que me trajo a mí a la casa de Gobierno.

Seguramente hay reclamos por errores cometidos que no pueden volver a cometerse. Todo lo escuchamos. Les agradecemos el esfuerzo a nuestros candidatos y les pido que nos pongamos un objetivo en la cabeza de acá a noviembre: cumplir esta palabra de que vamos a escuchar, corregir lo que se hizo mal y hacer lo que no se haya hecho. El objetivo de cada militante es salir a las calles, volver a recorrer los barrios y explicarles a los argentinos y argentinas que hay un país que después de tanto dolor que nos dejaron los años previos a nuestro gobierno, y después de tanto dolor que nos dejó la pandemia hay un país por construir.

Ese país lo vamos a construir con todos y todas las argentinas. Y a cada argentino que me esté escuchando, quiero pedirle que tengo por delante dos años de gobierno: no voy a bajar los brazos y necesito de la ayuda y colaboración de todos. Humildemente les pido que me ayuden. Nada quiero más que terminar este mandato dejando un país en pie, sin pobres y gente con trabajo. Eso es lo que quiero. Felicito a los que han tenido mejores resultados que nosotros y vamos para adelante, que en noviembre vamos a dar vuelta esta historia.