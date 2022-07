Alberto Fernández, tras los anuncios de Batakis: "Argentina está dispuesta a controlar el gasto público"

Luego de que la ministra de Economía Silvina Batakis anunciara hoy una serie de medidas que apuntan a conseguir el equilibrio fiscal y que prevé ampliar el congelamiento de ingreso de personal a todos los organismos del Estado Nacional, el presidente Alberto Fernández encabezó una recorrida por obras públicas en Berazategui y aseguró que "la Argentina está dispuesta a controlar el gasto público".

El jefe de Estado destacó que la economía nacional sigue creciendo de la mano de la obra pública, a la que calificó de "dinamizadora". "Estamos en 450 mil (puestos de trabajo en el sector); eso es un récord de trabajadores de la construcción y nos pone muy contentos que haya sido la obra pública la que haya motorizado esto. Hay 5 mil obras públicas en todo el país llevando trabajo y bienestar a todos los pueblos del país", insistió.

En ese sentido, se refirió también a los anuncios económicos realizados por la ministra. "Que todos los mercados entiendan que Argentina está dispuesta a controlar el gasto público, seguir en el camino de controlar el déficit fiscal, paulatinamente, para que no se convierta en un ajuste que dañe a la gente, y dar una señal clara que estamos seguros de que el dólar que estamos proponiendo para las exportaciones tiene un valor adecuado y no nos vamos a mover de esa celda", remarcó.

El presidente recorrió los trabajos de repavimentación en la Avenida 7 del partido bonaerense de Berazategui, los cuales se están llevando adelante a través del Programa Ejes de Conectividad Urbana, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el intendente Juan José Mussi. "Creemos en la obra pública como dinamizadora de la economía y del trabajo", destacó.

Durante la recorrida por el sur del conurbano recordó que el sábado pasado el Estado entregó la vivienda número 50 mil, mientras avanza en la construcción de 120 mil restantes. Batakis anunció este lunes una serie de medidas que buscan lograr el equilibrio fiscal con un ahorro de $600.000 millones. "No vamos a gastar más de lo que tenemos", señaló en el microcine del Palacio de Hacienda.

Entre las medidas, se destacó que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorgue van a ser acordes con la proyección de caja real; se mantendrán las metas del acuerdo del FMI; se garantizarán tasas de interés por encima de la inflación para la deuda del Tesoro, se formará un comité Asesor de Análisis de la Deuda Soberana en Pesos; y se modificará la Ley de Administración Financiera.

También se va a congelar el ingreso de personal al Estado, ampliándose a todos los organismos descentralizados, no solo en la administración central; se va a migrar el organismo fiscal de valuaciones inmobiliarias al Ministerio de Economía, a fin de homogeneizar las valuaciones; se armará un cronograma de emisión de títulos respetando el ya establecido, se mantendrá el tipo de Cambio; y se abrieron los sobres de licitación del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner.

Finalmente se va a reglamentar el tribunal de Defensa de la Competencia para arbitrar y controlar los aumentos de precios desmedidos. "Soy una persona que cree en el equilibrio de fiscal y la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica. De ninguna manera está en duda que nosotros no podamos cumplir con nuestras obligaciones en materia en pesos. Esto lo descarto de cuajo. No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana en materia de precios no tienen ninguna explicación técnica y solamente son especulaciones. El tipo de cambio multilateral está en una situación de equilibrio", sentenció.