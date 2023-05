Alberto Fernández, tras no ser invitado al acto de Cristina: "No voy a estar y no estoy molesto"

Al presidente no lo invitaron. O, al menos, así lo confirmó el propio Alberto Fernández tras participar del Tedeum por el 25 de mayo y al ser consultado por varios periodistas sobre su notoria ausencia en el masivo acto que encabezará Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo. "Es un 25 de mayo muy especial para mí, el último de este mandato, con lo cual lo celebro de modo especial", dijo el jefe de Estado.

Durante una breve charla con los periodistas acreditados en Casa Rosada, el presidente se refirió que esta fecha "a todos nos convoca a repensarnos como sociedad". "Y es también un día especial para mí porque hace 20 años entrábamos con Néstor (Kirchner) a esta Casa de Gobierno y no puedo dejar de recordarlo, honestamente", refirió el mandatario, y agregó: "Me acuerdo de cada detalle y también me emociona en aquel momento, me emociona el recuerdo".

Y manifestó la idea de "entender que tenemos problemas que superar, problemas que se multiplican, como el caso de la sequía, que hace todo tan difícil para la economía del país, pero que tenemos que ser capaces de estar juntos" y "de lograr los objetivos que tenemos juntos". "Creo que para todos los argentinos el 25 de mayo es un día que debe llamarnos a la unidad, al encuentro, a la reflexión", señaló Fernández.

Por otra parte, expresó que "también para los que somos peronistas tenemos que estar todos en la plaza recordando a Néstor, porque Néstor nos unió", en el acto que encabezará esta tarde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo con motivo del 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner. "Yo no voy a estar, pero Néstor nos unió", aclaró.

Como una suerte de justificativo, el mandatario explicó: "No voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando y me estoy yendo", tras su presencia en el Tedeum en la Catedral metropolitana, porque "tengo mi familia en Chapadmalal". Ante una consulta de si estaba molesto por no haber sido convocado al acto contestó que "no para nada" y pidió que "no busquemos un título para que nos peleemos" porque "hoy tenemos que estar más juntos que nunca".

El presidente arrancó esta jornada recordando a Néstor Kirchner, al cumplirse 20 años de la asunción del difunto ex presidente. "Gracias a él, desde los vientos fríos del sur, la Argentina toda recuperó el calor del abrazo y la lucha colectiva. Nos unió y nos convocó, con enorme coraje, a creer en la transformación de la patria para enfrentar las mayores adversidades. Y vencer", escribió Fernández en su cuenta de Twitter.

El Jefe de Estado compartió un breve video donde se ven algunos de los momentos más significativos del expresidente, material que comienza con un fragmento del libro "Políticamente Incorrecto", escrito por Alberto Fernández. En esa cita recuerda un diálogo que mantuvo con Néstor Kirchner donde señalaba que el "único actor" de la política argentina de las ultimas tres décadas que estuvo "aquel 25 de mayo de 1973 en la Plaza de Mayo con la gente".

En el video se muestran diferentes imágenes que recuerdan algunos de los momentos más trascendentes de la historia reciente de la Argentina como la crisis del 2001, la renovación de la Corte Suprema de Justicia que impulsó el Gobierno de KIrchner, la recuperación del Espacio Memoria y Derechos Humanos exESMA, el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la bajada del cuadro del genocida Jorge Rafael Videla de una de las paredes del Colegio Militar.

Además, se muestra parte del discurso de Néstor Kirchner cuando manifestó su posicionamiento de "no al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)" y el evidente crecimiento de la economía registrado durante su mandato. "Néstor nos unió, Néstor nos une", se cierra un mensaje que puede leerse en el video publicado por el presidente Fernández y sentenció: "Y hoy sos vos el que está en el balcón de la Casa Rosada. Ese es el cambio".