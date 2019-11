Alberto Fernández viaja a México para reunirse con López Obrador y Cristina parte a Cuba para visitar a Florencia Kirchner

Alberto Fernández viajará hoy a México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que será su primer viaje al exterior desde que fue electo presidente el domingo pasado. Tiene previsto tener una ronda de reuniones con empresarios, entre ellos el magnate Carlos Slim, y regresará al país el miércoles. Por su parte, hoy Cristina Kirchner viaja otra vez a Cuba para visitar a su hija Florencia, que sigue un tratamiento médico en la isla.

Será el primer viaje que Fernández emprende fuera del país desde que fue electo presidente. La visita a López Obrador se iba a concretar en plena campaña, aunque fue postergada por el presidente mexicano, con el objetivo de cuidar las formas diplomáticas. El encuentro será el martes, aunque antes Fernández tiene previsto mantener reuniones con empresarios de ese país.

El presidente electo partirá esta noche y llegará mañana temprano a la capital mexicana. En los próximos días mantendrá un encuentro con el empresario Carlos Slim, dueño de una de las mayores fortunas mundiales y propietario de un verdadero imperio de las telecomunicaciones, con la compañía de telefonía móvil Claro a la cabeza.

La comitiva del primer viaje al exterior del presidente ya fue definida: al igual que en otras visitas internacionales, Fernández estará acompañado por Santiago Cafiero, su jefe de campaña y quien suena como posible jefe de Gabinete y el diputado Felipe Solá, quien se perfila para ser el próximo canciller. También formarán parte del viaje Miguel Cuberos, uno de sus más allegados, y Marco Enríquez Ominami, ex candidato a presidente de Chile y uno de los principales asesores de Fernández en temas internacionales, que ya lo acompañó a sus giras por Europa, Bolivia y Perú, y estuvo el domingo en el búnker del Frente de Todos.

EL VIAJE A CUBA DE CRISTINA

Por su parte, la ex presidenta Cristina Kirchner viajará hoy a Cuba por séptima vez en el año para visitar a su hija Florencia Kirchner, quien sigue en La Habana un tratamiento médico desde febrero pasado. Para salir del país, la vicepresidenta electa debió pedir autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) N° 2, que la juzga por supuestos hechos de corrupción en la obra pública. También al TOF N° 7, que debe juzgarla por la causa de los cuadernos de las coimas, pero que aún no tiene fecha de inicio.

La expresidenta fue autorizada para ausentarse del país entre el 1° y el 11 de noviembre. Esta semana, Cristina conversó con la vicepresidenta Gabriela Michetti para acordar la transición de la presidencia del Senado. Ayer fue el primer encuentro, aunque la ex presidenta no fue: en su lugar asistió el senador Marcelo Fuentes, jefe del bloque de Unidad Ciudadana, y la secretaria parlamentaria Virginia García, quien además es la ex cuñada de su hijo Máximo.

A su regreso, la ex presidenta sí podría tener un encuentro a solas con Michetti, para continuar en las negociaciones del traspaso de mando. Lo cierto es que por ahora, una de las mayores preocupaciones de Cristina es la salud de su hija Florencia, que continúa internada en La Habana desde febrero, primero por un linfedema y luego por otro tipo de complicaciones.