Alberto Fernández y el escándalo de Insaurralde: "No merecemos ser criticados por eso"

A cinco días del escándalo que terminó en la renuncia de Martín Insaurralde a la jefatura de Gabinete bonaerense, el presidente Alberto Fernández tomó la palabra y se distanció del ex intendente de Lomas de Zamora.. "Una actitud como la que vimos salpica y lastima a un montón de gente correcta que no piensa en yates, en el Mediterráneo, que viven una vida austera", dijo sin dudar el mandatario.

Todo explotó el último fin de semana, luego de que Sofía Clerici, en su afán por blanquear su romance con Insaurralde, publicó en las redes sociales el millonario viaje que hicieron por Marbella a bordo de un yate de lujo: copas de champagne, mariscos, un reloj de marca premium cuyo valor asciende a los 7000 dólares y carteras de costosas marcas dejaron en jaque la carrera política del ex esposo de Jésica Cirio.

En este contexto, el jefe de Estado advirtió que la clase política "no" merece ser cuestionada, aunque aclaró: "Hubo una buena reacción al respecto". Recordemos que además de a la jefatura de Gabinete bonaerense, Insaurralde también tuvo que renunciar a su candidatura a concejal por Lomas de Zamora y hasta a su cargo en el Partido Justicialista (PJ) provincial. "No merecemos ser criticados por eso, pero creo que hubo una buena reacción al respecto", destacó-

El mandatario, además, destacó la postura que tomó y la inmediata reacción del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al que calificó como "un hombre honesto que tiene una vida austera". Sobre las elecciones, el presidente remarcó que la política no es una casta sino que está llena de personas con vocación de servicio, y contrapuso que "la casta son los que defienden a los grandes fortunas y a los grandes dueños de la Argentina".

También recordó la postura negacionista que tuvo el candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, durante el debate presidencial y aclaró que el libertario pregona un discurso negacioncita de la última dictadura cívico - militar y repite las justificaciones expuestas por Eduardo Massera y del militar Alfredo Astiz. "Cómo puede ser que diga una cosa así alguien que quiere ser presidente de la Argentina", dijo.

Y criticó: "Uno ve con mucho pesar las declaraciones de tipo negacioncitas porque lo que pasó en la Argentina fue una tragedia. No se puede poner en un plano de igualdad a lo que puede ser una organización guerrillera con un Estado que tiene una ética que respetar y no justifica ni la tortura, ni el asesinato, ni el robo de bebés ni la desaparición forzada de personas".

En ese sentido, el mandatario manifestó que "decir que esto no pasó es volver a plantear que fue una guerra entre dos bandos, yo vi pasar por ahí a las víctimas y era de no creer lo que uno escuchaba". "Venir 30 años después a discutir si eso pasó es un retroceso tremendo, como sociedad debemos reaccionar porque fue una tragedia. Nos quedamos sin 30 mil seres humanos", señaló.

Recordemos que al tratar desarrollar el eje temático sobre los Derechos Humanos, el libertario se ganó todas las críticas al advertir: "Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia, empecemos por la verdad, no fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia, para nosotros durante los 70 hubo una guerra".

Y sin ponerse colorado, continuó: "Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley, pero también los terroristas de Montoneros, que mataron gente asesinaron gente, torturaron gente, pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos".

Por último, Fernández cargó contra Patricia Bullrich luego de que la candidata de Juntos por el Cambio propusiera escuchar y grabar las conversaciones entre presos y sus abogados defensores. "Es no conocer las más elementales garantías constitucionales. Una de las cosas de las que estoy orgulloso, después de cuatro años, es que el Estado Nacional no espió a nadie. Espero que premie la cordura en todo sentido y que no se retroceda a tal punto", concluyó el jefe de Estado.