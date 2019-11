Alberto Fernández y la legalización del aborto: "Va a haber un proyecto de ley, tan pronto lleguemos"

El presidente electo, Alberto Fernández, anunció que enviará al Parlamento un proyecto de ley para la legalización del aborto "tan pronto lleguemos". En una extensa entrevista al diario Página/12, Fernández dio algunas importantes definiciones políticas.

Aborto

--¿Este año sale la ley de legalización del aborto?

--Voy a intentar que salga cuanto antes. No depende solo de mí.

-¿Eso implica que el Ejecutivo puede tener una actitud como la que hubo cuando se trató la ley del Matrimonio Igualitario?

--Yo soy un activista de ponerle fin a la penalización del aborto.

--¿Pero va a haber una instrucción a los legisladores?

--Va a haber un proyecto de ley mandado por el Presidente.

--¿Cuándo?

--Tan pronto lleguemos.

Paridad en el Gabinete de ministros

Quiero que haya muchas mujeres debatiendo a la par de los hombres. El gabinete paritario no es una cosa fácil de hacer ahora pero tiene que ser un objetivo a lograr. Voy a empezar convocando a muchas mujeres porque hay muchas y estoy muy contento de que las haya. Reivindico el reclamo feminista. Y por eso también creamos el ministerio de la Mujer, la Igualdad, la Diversidad.

Mauricio Macri

Hace cuatro años que está de descanso.

Bolivia, Chile, Ecuador

Nos complica humanamente ver lo que los bolivianos están viviendo. Nos complica humanamente lo que ocurre en Chile. Es muy importante la unidad latinoamericana y toda interrupción democrática es un problema y complica la posibilidad de esa unidad. Pero hay problemas serios en muchos lados. No sé cuántos muertos hay hoy en Bolivia pero el vicepresidente (Alvaro) García Linera me dijo que era una cantidad muy importante. ¿Y qué hacen los organismos internacionales? ¿Qué hace Naciones Unidas? ¿Qué hace la OEA? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vamos a seguir avalando a una mujer que un día se le ocurrió autoproclamarse presidenta ante un Congreso vacío? Golpe hubo en Bolivia y en el resto de los países son reacciones de pueblos que reclaman más progresismo. Eso hay que tenerlo claro. En Chile y en Ecuador reclaman más progresismo y en Perú también. En Bolivia también lo harán. No es verdad que tengamos un retroceso. Lo digo porque de lo contrario la gente se confundirá. Los factores de poder de Bolivia nunca soportaron que Evo Morales, un indígena, gobierne ese país. Y a la luz de los resultados no sólo fue el mejor presidente sino que es la primera vez que los bolivianos tuvieron un presidente que se les parezca.

Deuda externa

El proceso de renegociación debe comenzar, no sólo porque está pendiente sino porque Macri ha declarado el default de la deuda el día que anunció el reperfilamiento. Los calificadores de riesgo llamaron default técnico, con lo cual hoy tenemos un problema que debemos resolver. Pero es una negociación y los tiempos hay que medirlos para lograr acuerdos cuando más nos convenga. Tampoco es cuestión de salir corriendo para firmar cualquier cosa y que después terminemos arrepintiéndonos.

Inflación

Macri pensó que la inflación se combatía bajando el consumo. Y dijo si bajo el consumo, bajo la demanda y los precios bajan. Y cómo bajo el consumo: no dando aumentos de salarios y además les saco a los bancos el dinero para que no lo presten y así inventó la Lebacs y las Leliq pagando tasas siderales en cada momento. El resultado es que lleva cuatro años con esa idea. Y en los cuatro años no funcionó. En conclusión a esta altura lo que tenemos que pensar es que hay otras razones por las cuales los precios aumentan en la Argentina.

Impuesto a las ganancias

Lo que es razonable es que alguien que vive de un sueldo no pague ganancias. Pero también es razonable es que un país no tenga seis puntos de déficit fiscal. Todo es razonable. Hay que ir viendo cómo se van compatibilizando poco a poco las cosas. Hay que tener un objetivo: que es que el un sueldo no pague impuestos a las Ganancias. Porque el impuesto a las ganancias se llamaba impuesto a las rentas. Y el que vive de un sueldo no vive de las rentas de su trabajo. Hay que ir poco a poco sacándolos como sujetos de imposición del impuesto y corrigiendo poco a poco el déficit.

Créditos UVA

Ese es un problema pero ya lo vivimos, ya lo vivimos. Cuando llegamos al Gobierno en 2003 había cuatro mil campos hipotecados a punto de ser ejecutados por deudas impagas y lo resolvimos. Con la misma lógica vamos a tener que resolverlas. Daniel Lipovetzky tenía un proyecto de ley sobre alquileres y otro deudores de UVA, así que le pedí que lo rescatemos para ver qué solución podemos encontrar por esa vía.

Urgencias

Nada hay más urgente que la pobreza y el hambre. Si digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre ya empiezo a condicionar. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para terminar con la pobreza y el hambre. Después hay otras urgencias de otro tipo: la deuda, la Justicia, la educación. Devolver la ciencia y la tecnología al lugar que corresponde.