Alberto Fernández y la posibilidad de prorrogar la cuarentena: "Debemos ser cuidadosos porque paraliza la economía"

El sistema de salud no fue bien tratado en este último tiempo. El lunes estuve en un hospital en La Matanza, que se llama René Favaloro, que me impresionó mucho. Se terminó en 2015 y nadie le puso camas o la aparatología para que funcione. Lo dejaron ahí olvidado y el intendente de ese momento convirtió la planta baja en atención ambulatoria de gente. Eso evito que no tenga intrusos.