Alberto Fernández y un posible estado de sitio: "Me preocupan los idiotas que circulan con fiebre"

Alberto Fernández habló desde la residencia presidencial de Olivos sobre las masivas detenciones que tuvieron lugar en las últimas horas por las reiteradas violaciones al aislamiento obligatorio decretado la semana pasada. La posibilidad de decretar un estado de sitio, sus preocupaciones y las medidas que se anunciarán en las próximas horas.

En la entrevista satelital que el presidente dio al ciclo Morfi de Telefe, el primer mandatario manifestó su preocupación por el cuadro de situación actual. "Me preocupa que haya tontos que no entiendan dónde estamos. Me preocupa mucho el idiota que circula con fiebre, que puede estar lastimando la salud de todos. Me preocupa su egocentrismo, que no lo deja ver cómo puede dañar al de al lado. Pero aclaro que son los menos. La inmensa mayoría está en sus casas".

Estado de sitio

En las últimas horas, un grupo de gobernadores dejó trascender que formalizará su pedido al presidente para que declare el estado de sitio a nivel nacional. Consultado sobre la posibilidad, Fernández aclaró: "No quisiera llegar a eso y sólo hablaría mal de la sociedad argentina".

"Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están. Las fuerzas de seguridad tienen que hacer lo suyo, la gente tiene que hacer lo suyo y yo tengo que cuidar la salud de los argentinos. Tenemos el sistema legal funcionando como corresponde".

Las medidas para los cuentapropistas

Fernández aseguró que el sábado mantuvo reuniones con su gabinete para poder dar respuestas a los sectores más afectados por el decreto de aislamiento obligatorio. "Resolvimos medidas que desde mañana (por el lunes) se van a conocer. Cómo resolvemos el problema del taxista, del monotributista; del que recibe una asignación universal. Vamos a resolver el problema de las pymes y de los comerciantes".

"Todos esos vasos van a tener respuesta y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. Lo único que no podemos es sumarle a la pandemia la intranquilidad para vivir".

La cifra de infectados en el país

En total, hay 225 pacientes infectados con coronavirus a nivel nacional, al tiempo que la cifra de muertos por el virus asciende a los cuatro. "Pareciera ser que pudimos tomar las medidas a tiempo y aplanar la curva. Tenemos que seguir haciéndolo. Es difícil decir dónde estamos, porque no sabemos. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar, estamos peleando contra un ejército invisible, esos virus que no sabemos dónde están.

"Hemos hecho todo lo que debíamos hacer, pero no sabemos si el objetivo se logra totalmente. No sabemos cuántos están respetando la cuarentena, aunque me animaría a decir que hoy es prácticamente plena".

"No estoy peleando por la economía, estoy peleando pro la vida. No estoy haciendo política, sino valorando a la sociedad argentina para que no se enferme. Me siento acompañado por la gran mayoría de los argentinos, aunque quedan algunos insensibles".

Ojalá que este virus maldito nos eduque y que nos haga entender que este no es un lugar para los vivos"

La infraestructura del sistema hospitalario

"En la Ciudad de Buenos Aires está el 70 por ciento del conflicto. Estamos haciendo un relevamiento de camas, unidades de terapia intensiva, respiradores. Estamos comprando respiradores artificiales para proveer a quienes lo necesiten".

"Necesitamos aplanar la curva y tenemos que seguir haciéndolo: Del uno al diez, en cantidad de infectados y de gravedad, no sabemos dónde estamos. No sabemos qué es lo que vamos a enfrentar".

La logística de la cuarentena

El presidente convocó a intendentes del primer y segundo cordón del conurbano para una reunión a las once de la mañana en la residencia de Olivos. El objetivo es analizar una nueva logística para reforzar los controles y garantizar el cumplimiento del aislamiento decretado.

"Tenemos dificultades en los barrios más humildes, porque las casas son muy chicas y el hacinamiento en el que viva la gente es muy grave".

"Me preocupa lo que pueda llegar a pasar dentro de unos días, cuando el número se potencie, porque va a ocurrir".

"Hoy a la mañana convoqué al ministro de Defensa, porque necesito que el Ejército se involucre plenamente".

"Vimos cómo están los catorce comandos en la Argentina. Estamos trabajando bien y vamos a seguir trabajando con lo gobiernos de la Provincia y de la Ciudad, para atender el epicentro del problema que es la Ciudad de Buenos Aires".

Los argentinos varados en el extranjero

Se estima que al menos 30 mil argentinos se encuentran varados en el extranjero. La mayoría de ellos viajó después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al brote de coronavirus pandemia. La prioridad del Gobierno será repatriar a aquellos que hayan viajado antes, de acuerdo a lo que confirmó el canciller Felipe Solá.