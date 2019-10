Alberto Fernández ya piensa en la transición: las principales preocupaciones post-elecciones y el difícil vínculo con el Gobierno

“No sé qué va a dejar Macri, pero sería bueno que colabore para no hacer todo más difícil”. Con esa frase, Alberto Fernández le puso palabras a lo que muchos en su entorno ya anticipan como algo complejo y laborioso: el manejo del país desde el 28 de octubre hasta el 10 de diciembre, cuando asumirá como presidente en caso de repetir el resultado de agosto en las elecciones de este domingo. En el gobierno anticipan que si gana el Frente de Todos colaborarán para evitar una situación como la de 2015.

Durante un acto en Olavarría, Fernández anticipó dos de sus preocupaciones post-27 de octubre: que haya una nueva devaluación y el gobierno no haga nada para controlarla; y la caída de las reservas del Banco Central que se agudizó luego de las PASO del 11 de agosto. Sólo ayer, la entidad que comanda Guido Sandleris vendió U$S 170 millones, aunque la caída de las reservas fue de U$S 500 millones, debido al vencimiento de bonos, la salida de depósitos, entre otros factores. Hasta ayer, las reservas del Central trepaban a U$S 46.885 millones.

“Espero que Macri no se vuelva a enojar y que no vuelva a llamar al Banco Central para que liberen el dólar. No sé qué va a dejar Macri, pero estaría bueno que él colabore tratando de no trastocar más las cosas y de no hacer todo más difícil”, detalló Fernández durante su visita por Olavarría, en la recta final de la campaña.

Alberto piensa en cómo será la transición desde hace varias semanas. En su entorno cuentan ante BigBang que ven con incertidumbre lo que pueda ocurrir entre el 28 de octubre a la mañana y el 10 de diciembre en caso de que se repita el resultado de agosto y sea electo Fernández. Imaginan que será complicado, aunque esperan encontrar interlocutores en el Gobierno de Mauricio Macri que permitan 43 días de relativa calma.

“No creo que sea un transición sencilla, no sólo a nivel nacional, no sé cuánta colaboración habrá desde la Casa Rosada”, señaló a BigBang un intendente del conurbano bonaerense cercano tanto a Fernández como a Axel Kicillof. La preocupación central del Frente de Todos, además, es que se agudicen índices sociales: ya imaginan que para fin de año la pobreza trepará a entre 38 y 40 % y una inflación anual superior al 54 %.

Por esa razón, y con la amplia diferencia sobre Juntos por el Cambio en las PASO, Fernández evitó esperar al 28 de octubre para hacer algunos anuncios. Eso explica, por ejemplo, la presentación del Plan Argentina sin Hambre que hizo semanas atrás en la Agronomía, donde además de Alberto expuso el diputado Daniel Arroyo, a quien muchos ya ven como ministro de Desarrollo Social a partir de diciembre.

Otra reacción en esa línea de marcar que la transición estaba iniciada, desliza un hombre muy cercano a Fernández, fue la intervención del candidato en el conflicto de hace unas semanas con los pilotos de Aerolíneas Argentinas. Públicamente el ex jefe de Gabinete pidió que levanten el paro.

Incluso recibió en su casa al jefe de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró, en su departamento, unas horas antes de que anunciara que se levantaba el paro. “Le complica la vida a mucha gente, entiendo el reclamo, pero el que paga es el usuario, está claro que un gobierno en retirada no va a cambiar su política”, dijo Fernández.

Aunque en el gobierno aún predomina el entusiasmo luego de la “marcha del millón” de Macri el sábado en el Obelisco, admiten que en caso de una derrota se pondrán a disposición de los ganadores. El propio presidente expresó esa expectativa el domingo por la noche, cuando dijo que en tres semanas volvería a debatir con Fernández y se esperanzó con la idea de entrar en un balotaje.

Desde el Frente de Todos repiten en que por el impacto de la crisis y la situación social no existe margen para una transición caótica y desordenada.

“Nada de lo que ellos hagan cambiará nuestra esencia y valores”, aseguró el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, en declaraciones al diario La Nación. Insisten en que habrá “cooperación”, y buscan sacar de escena cualquier fantasma que pueda recordar la fallida transición de Cristina Kirchner a Macri, que incluyó hasta una medida cautelar en la Justicia y por la que el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, debió asumir la Presidencia durante 12 horas.

Ese traspaso de mando, además, quedó marcado por un par de hechos llamativos: Cristina recibió a Macri en la Rosada para encarar la transición, pero la reunión terminó mal y a la salida de su visita a la Residencia de Olivos, el ahora presidente dijo que la actual senadora le había gritado. Pero además, tampoco hubo traspaso de los atributos de mando, lo que derivó en una gran discusión. Hace poco, en un acto La Matanza, la candidata a vicepresidenta contó que tiempo atrás un amigo le contó que el orfebre Juan Carlos Pallarols le relató, años atrás, que gente del gobierno le había preguntado en 2015 si había entrado el bastón de mando para hacer una "macumba".