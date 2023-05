Alberto habló de la inflación, de las PASO y se diferenció de Massa: "Tenemos miradas diferentes"

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, repasó su gestión y sus "logros", además de hablar de los principales problemas de su gestión hasta diciembre, como la la inflación, la interna del oficialismo y el duro panorama internacional que le tocó enfrentar.

"Mi principal tarea es dejar este país más ordenado y encaminado", reconoció el mandatario durante la entrevista que le brindó a Radio 10. "La Argentina debe estabilizar su economía y debemos hacerlo como un esfuerzo conjunto", detalló antes de asegurar que lo que desde la oposición llaman shock, en realidad es padecimiento de los sectores humildes".

"Hay que frenar la inflación de algún modo. Sergio (Massa) lo ha intentado, en algún momento funcionó y otro momento no, pero tenemos que pararlo", reconoció. "Los problemas de la economía no son responsabilidad de Sergio. Yo tengo una relación de muchos años con él, la verdad es que trabajo bien, podemos tener miradas diferentes", agregó.

"Tuvimos un problema muy serio con la inflación en abril, una corrida que llevó el dólar de 460 a 500 y pico de pesos. En una semana, subió y bajó y volvió a los precios que tenía. Pero esa subida de precios opera en la cabeza de los argentinos como que va a haber una disparada y se produce una escalada de precios y luego baja el dólar y los precios no", explicó Fernández.

"Anoche hablaba del tema con Sergio, tenemos que ponernos algún objetivo definitivo para parar esto, hay muchas causas que están generando esto, una es la especulación de que pueda haber una devaluación, que el dólar blue sube, el 'por las dudas aumentamos'. Eso por lo que muchos me criticaron y yo llamaba inflación autoconstruida, inflación psicológica, es precisamente eso, que no está en el consumidor, está en el pequeño comerciante", definió el presidente.

“No nos entra un quilombo más”: Massa reveló nuevas medidas y pidió que haya orden político

"La Argentina en materia inflacionaria es como un alcohólico recuperado. No le muestres una copa de vino. Yo tampoco le puedo recriminar al pequeño comerciante, que tantas veces ha perdido con esto, que diga 'esta vez me cuido, me preservo y aumento el precio'. No debés hacerlo, pero hay una explicación de por qué lo hace. Creo que debemos entender que estamos en un momento singular de la Argentina y no debemos perder la oportunidad", analizó.

"Si estamos renegociando con el FMI fue porque pusimos una cláusula sobre que si la economía argentina sufría una situación de estrés, los términos debían ser revisados. Y eso es lo que pasó con la pandemia y la sequía", indicó Fernández. "Desde que yo llegué están anunciando el saqueo a los supermercados y el estallido social, y somos el gobierno con más baja conflictividad social que ha habido en la democracia", argumentó.

Respecto a la dura interna que está atravesando el oficialista Frente de Todos (FdT), Ferrnández señaló que no es uno de los principales temas del país. "Los problemas que generan inestabilidad en la Argentina son los poderes concentrados que tienen sus voceros en la oposición. No está en el FdT el problema. Y por mucho que quieran convencerme de lo contrario, no lo harán. Yo confío en mis compañeros y no creo que quieran seguir construyendo sobre un sistema interno no democrático", reflexionó.

"Las PASO son una ley. No la creé yo. Hay que respetarla. Creo que es una extraordinaria ley para darle vida a los partidos políticos. Porque hasta las PASO las internas se arreglaban entre dos o tres y el que tenía el aparato resolvía el problema", recordó. "Fue una gran idea que tuvo Cristina en ese momento. Y soy un gran defensor y sigo creyendo que es el mecanismo", aseguró.

"Yo no soy el que decide quién participa. Si Cristina quiere presentarse le sobra legitimidad para hacerlo. Y si nadie quiere, veremos que sucede. Pero si alguien quiere competir contra Cristina, yo no puedo impedirlo", explicó sobre el posible panorama de candidaturas.

"Tengo que preservar la unidad del espacio, que es lo que más me importa. Estoy acá como presidente con una tarea política. Nada de esto es mío, nunca creí que esto fuera mío. Algunos me dicen 'vos no ejerciste el poder con mano firme'. Miren, yo soporté las situaciones más espantosas de la historia de la humanidad y usé ese poder para sobrellevar ese tema. Ahora, yo no ando a los gritos, no ando llamando gente a las plazas. Pero he ejercido el poder, en la pandemia, en la guerra, estuve en el G7 hablando de la crisis que generaba en el hemisferio sur la guerra", remarcó el mandatario.

"Nosotros tenemos una gran oportunidad de no volver para atrás. Cuando llegamos teníamos, los que hoy nos dan lecciones, tenían la obra pública paralizada y el 70 por ciento de la obra pública impaga. Nosotros somos el gobierno que en cuatro años más obra pública hizo. Más de 6 mil están en proceso de ejecución, terminamos más de 3500", repasó Fernández.

También repartió palos para la oposición porque "decían que levantar el cepo no iba a afectar la Argentina y en el 2016 llevaron la inflación al 42 por ciento". "Nosotros tenemos este problema con la inflación, pero tenemos 102 paritarias abiertas para discutirles los salarios a los empresarios, que nunca se cerraron", afirmó.