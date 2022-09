Alberto habló sobre el atentado a Cristina: “Los atacantes decían que el próximo era yo”

Desde la noche del 1° de septiembre, cuando Fernando Sabag Montiel atentó contra Cristina Fernández de Kirchner, luego de intentar dispararle en la cabeza, Argentina y el mundo viven inmersos en una conmoción política y social. La noticia sobre el tremendo ataque a la vicepresidenta recorrió el planeta y hoy el presidente Alberto Fernández habló sobre el intento de magnicidio en la televisión de España.

Durante el reportaje, Alberto habló con Telecinco y relató cuáles son sus sensaciones tras el salvaje ataque a la vicepresidenta. En principio, el mandatario afirmó: "Las conversaciones de los inculpados hablaban del fallido atentado contra Cristina y hablaban de que el próximo soy yo". Y luego agregó al ser consultado sobre el temor a un posible ataque: “Hay que estar atentos".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, Fernández dijo sobre los cambios en los protocolos seguridad y el aprovecho que hizo Sabag Montiel junto a Brenda Uliarte, la otra detenida, para gatillarle en la cabeza a Cristina. "Lo que no quiero es que nos separen de la gente. No nos deben hacer pensar que eso es Argentina, es una banda de sinvergüenzas que son capaces de hacer semejante atrocidad", dijo el presidente.

En sintonía, en otro tramo de El programa de AR, Alberto dijo sobre el estado de la vice: “Cristina está bien. Está entera. Pasó por un estado de conmoción por lo que sucedió”. Enseguida hizo un análisis sobre la violencia política que sufre el país: "En Argentina después de la dictadura no ha habido crímenes de naturaleza política y la imagen es muy dura porque es alguien que está gatillando dos veces, gracias a Dios sin suerte, sobre la cabeza -a 20 centímetros- de la cabeza de Cristina".

Además, sobre las distintas críticas por la falta de seguridad en torno a Cristina, el rol de su custodia y los cuestionamientos al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, Alberto afirmó: "Todos los sistemas de seguridad en circunstancias como esa fallan". Esa persona sabía que estaba en medio de una multitud que iba a vitorear y acompañar a Cristina y sabía que cualquiera fuera el resultado iba a ser inmediatamente apresado por la gente que la rodeaba”.

En ese punto, también dijo: “Cuando alguien está dispuesto a poner en riesgo su vida o su libertad para lograr su objetivo es muy difícil predecirlo”. Y sumó: "Algo no estamos haciendo lo suficientemente bien como para que en la cabeza de una persona penetre una idea tan horrible como la de matar a otro por lo que piensa o representa”.

Sobre Sabag Montiel, uno de los detenidos por la Justicia, que ahora investiga los distintos nexos políticos y logísticos del atacante con integrantes de grupos de extrema derecha, el presidente afirmó: “No es un marciano que vino a disparar contra Cristina, no es una persona que salió por fuera de nuestra sociedad, es uno que vive en nuestra sociedad".

Por último afirmó: “El atacante no es inimputable. Tiene plena comprensión de la criminalidad del acto que realizó contra Cristina. No es un loco. Puede ser una persona enojada con la democracia, pero no puede reaccionar de este modo”.