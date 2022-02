Alberto habló tras la renuncia de Máximo a la presidencia del bloque: "Cristina no está de acuerdo con su decisión"

Antes del inicio de su gira por Rusia y China, Alberto Fernández sorprendió al acceder a brindar una entrevista en vivo con Gustavo Sylvestre en la que defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se espera que se refiera a la sorpresiva renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja.

"Con toda franqueza, hablé con Máximo el miércoles pasado. Me contó sus diferencias con este tema (por el acuerdo). Hoy me llamó y me dijo que había tomado esta decisión", reconoció el primer mandatario.

¿Cuál fue la respuesta que recibió el hijo de Cristina Fernández de Kirchner? "Francamente le dije que creía que no era necesario y él me dijo que era una decisión que ya había tomado. Me dijo incluso que lo había hablado con Cristina y que ella tampoco estaba de acuerdo con la renuncia a la banca".

"Cristina también tiene sus matices y sus diferencias con el acuerdo con el Fondo y yo las sé. Pero lo que pasa es que el presidente soy yo y hay un punto en el que tengo que tomar las decisiones y resolverlo. Estoy convencido de que tomamos el mejor camino. Eso no quiere decir que dentro del Frente no haya matices o visiones más preocupadas porque este acuerdo conduzca a un tipo de ajuste que nosotros no queremos hacer", sumó.

El presidente además anticipó que mañana se definirá quién presidirá el bloque del Frente de Todos. "Ella no estuvo de acuerdo con la renuncia de Máximo. Hablé con ella antes de la firma y sé que Cristina tiene una mirada distinta. Pero hay un momento en donde más allá de lo que digan los medios, uno tiene que tomar una decisión. Estoy convencido de que lo hice preservando a la economía argentina".

"Máximo me dijo que se sentía mejor volviendo al llano entre los diputados, pudiendo expresar mejor su parecer en un espacio plural y amplio que tiene diversidad de opiniones. Inicialmente lo traté de convencer para que no lo hiciera, pero entendí que era su decisión".

"Es el mejor acuerdo que se podía alcanzar con el Fondo": qué pasará con las tarifas

El "cuco" del default

"En este escenario, un default era un problema enorme. Era un problema muy serio. Esta lógica de los organismos multilaterales de crédito a uno le imponen cumplir ciertas reglas. No estoy contento con ser deudor del Fondo y lamento mucho la decisión que en su momento tomó Mauricio Macri de endeudarnos".

Me eligieron presidente para que resuelva problemas y este era el mayor problema que tenía la Argentina. Insisto, no estoy contento y no hay nada que festejar"

El tarifazo que anticipan muchos referentes del Frente de Todos

"No hay nada de eso. Ya hemos llamado a una audiencia pública para ir definiendo los términos de los aumentos de las tarifas. Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real y voy a trabajar para que eso ocurra. No hay ningún planteo de tarifazos".

"Estamos subsidiando a gente rica y ese es un problema que tenemos que plantearnos. La segmentación es un trabajo en el que estamos avanzando con Energía y lo hacemos buscando la mayor justicia. Que el que en mejores condiciones económicas está que pague las tarifas como corresponde y seguir cuidando a los que tienen menos ingresos. Ellos no van a tener de ningún modo un incremento en sus tarifas".