Palos para la Corte, centros a Cristina y elogios a la gestión: Alberto inauguró las sesiones ordinarias

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y recorrió los ejes de su gobierno y gestión. Al inicio, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró la Asamblea Legislativa e invitó al mandatario a comenzar su discurso.

"Quiero agradecer a esta honorable Asamblea Legislativa por recibirme una vez más. Esta es la cuarta vez la oportunidad que tengo de hablarles. Un año atrás, mis primeras palabras ante ustedes fueron para advertirles las singulares circusntancias que atravesaba el mundo y que inexorablemente repercutían sobre nosotros. Eran los días que avizorábamos el fin de una pandemia, que a nivel global, sin duda, profundizó la concentración del ingreso y la desigualdad", comenzó el primer mandatario.

Fernández también hizo alusión al conflicto bélico en Europa y su impacto en la economía nacional: "Luego la guerra asomó inexplicable. La invasión militar de la Federación de Rusia sobre Ucrania fue escalando de tal modo que al día de hoy desconocemos cuál será el desenlace del conflicto. El mundo se conmueve ante las imágenes de dolor. Esa escalada militar trajo consecuencias sobre la economía mundial: se alteraron los precios internacionales de la energía y los alimentos. Y nuestro país, parte de ese mundo globalizado, sufrió los impactos de situaciones ajenas a nuestro control".

Enseguida, y luego de referirse a los 40 años de democracia y de homenajear a quienes lucharon por la restauración del orden en el país, solicitó que se acelere la investigación del atentado contra la vida de Cristina, que tuvo lugar el pasado primero de septiembre de 2022 frente a su departamento en el barrio de Recoleta. "Les pido que actúen con la misma premura con la que se archivan causas contra jueces y empresarios poderosos", exclamó Fernández.

"Con mi moderación puse el techo a la pandemia y se terminaron de levantar hospitales que, a mi llegada, alguna gobernadora no consideraba necesarios", disparó en relación a la ex mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal.

"Fui yo el que estuvo al lado de (el presidente brasileño Liuz Inácio) Lula (Da Silva) cuando injustamente lo apresaron, el que estuvo al lado de (el ex presidente boliviano) Evo Morales cuando un golpe de Estado le arrancó el poder, el que está al lado de Cristina cuando es perseguida injustamente y el que reclama y hace todo lo republicamente posible para que la Justicia vuelva a abrazar el derecho y deje de servir a factores de poder persiguiendo a quienes representan el pensamiento popular", enumeró entre sus logros políticos de gestión.

"Quiero agradecer el compromiso de Sergio Massa quien dejó la presidencia de esta Cámara para venir a sumarse a la compleja tarea de administración del Ministerio de Economía", celebró Fernández durante su discurso. "Tanto él como yo no necesitamos que lo diga el Fondo Monetario para saber que debemos lograr equilibrio fiscal. No podemos persistir con políticas que generan déficit. El equilibrio fiscal debe ser nuestro horizonte. Tampoco necesitamos al FMI para saber que la Argentina debe aumentar sus exportaciones", agregó.

"Aerolíneas Argentinas trajo al país un millón y medio de turistas, que visitaron nuestro país en 2022. De más está decir, que gracias a Aerolíneas, muchas ciudades del país pueden tener la conectividad que requieren, y sus vuelos resultan un aporte extraordinario y clave en términos de logística y economía", recordó el Presidente. "No podemos dejar de mencionar la obra que se viene haciendo desde AYSA, que en estos tres años y medio construyó 4.500 kilómetros de redes, que representan más de que lo hizo en sus 17 años de historia", agregó Fernández, minutos después de asegurar que el gasoducto Néstor Kirchner estará inaugurado a mitad de este año.

"Defendamos nuestro patrimonio. En algunos casos proponen privatizaciones, en otros deslindar responsabilidades y retirar el apoyo que requieren para su funcionamiento. Detrás de esos discursos, a veces, hay visiones neoliberales de la economía. Pero la mayoría de las veces, hay búsqueda de negocios para ellos, sus familias o sus amigos. No nos confundamo", pidió en un dardo directo a la gestión anterior que encabezó Mauricio Macri.

"Trabajamos para ofrecer viviendas dignas a nuestro pueblo. Tengo la tranquilidad de saber, que cuando marzo concluya, cada día de mi gestión habré entregado a 85 familias su casa propia. Familias como la de María Daniela Parra Fuentes, que está aquí con nosotros. Tiene 38 años, es guía de turismo, nació en San Juan, pero vive en la CABA desde los 8 años. Ella marcó un hito en su familia y en su propio entorno: es la primera en tres generaciones en acceder al sueño de la casa propia". relató Fernández.

"Es la historia de las personas de carne y hueso cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años. La obra pública y la construcción de viviendas han sido el impulso para que el sector de la construcción continúe con un crecimiento sostenido desde mediados de 2020 y que hoy cuente con más de 450 mil puestos de trabajo registrados y más de 12 años de recuperación, superando el pico histórico más alto, que se registró en junio de 2015. La inversión del Estado es clave para la generación del empleo en el sector. Estamos convencidos que en poco tiempo más llegaremos a tener 500 mil puestos de trabajo registrado en la construcción", festejó el mandatario.

"Desde el gobierno mantenemos un diálogo fluido con las organizaciones de los trabajadores. Y convocamos permanentemente al diálogo desde el Consejo Económico y Social. Todos los ministerios se enfocaron en propiciar la generación de empleo, enfocándose en el desarrollo de las pymes, el programa Te Sumo facilitó la contratación de 11 mil jóvenes en pequeñas y medianas industrias del país", reveló Fernández.

"Desde el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad seguimos avanzando con la implementación del plan Acompañar. Se trata del primer programa nacional de apoyo económico y psicológico a mujeres que están en situación de violencia de género. A través de esta política ya alcanzamos a más 270.925 mujeres y diversidades de todo el país. Cada programa Acompañar es una mujer menos en riesgo", reconoció el Presidente.

Acompañado, además de por Cristina, por la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y la senadora Claudia Ledesma Abdala, el mandatario también se refirió a los logros en términos de Educación. "Durante el 2022 iniciamos el programa Una hora más de clase por día, que significa 38 días más de clases por año. Esta política se aprobó por unanimidad en el Consejo Federal de Educación. A través del programa Conectar Escuelas buscamos garantizar el servicio de internet en las aulas, y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal", indicó el orador.

"Nosotros queremos asegurar que cada día sea más fácil acceder a la educación universitaria. Todos saben que soy egresado de la UBA, que me formé en la Educación Pública, y que desde hace más de 30 años dicto clases como un modo de devolverle a la sociedad el esfuerzo que hizo por mí. Esa universidad pública maravillosa, que dio cinco premios nóbel, fue creada hace 203 años para que los hijos de las familias criollas, afincadas en la Ciudad, no tuvieran que dejar sus ciudades y viajar para poder educarse. La UBA nos deja una enseñanza. Debe acercarse al alumno que quiere estudiar", reflexionó.

"Nuestro futuro como sociedad depende, en gran medida, del modo en que nuestras políticas favorezcan el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Suelo repetir que las sociedades más avanzadas son aquellas que profundizan la educación, desarrollan el conocimiento y promueven la tecnología. Venimos llevando políticas consecuentes con estos principios. En 2022 la inversión en ciencia se incrementó un 16 por ciento en términos reales por sobre la inflación. Durante este ejercicio tenemos previsto un nuevo incremento real del 32 por ciento. Estamos con ello fortaleciendo un sector estratégico para el desarrollo federal", expresó Fernández.

"También pusimos en marcha el programa federal Construir Ciencia, que prevee obras para más de 100 nuevos edificios dedicados a la actividad científica durante 2022 y 2023. Una piedra angular en este proceso es el fortalecimiento del CONICET, una pieza vertebradora de nuestro sistema científico. En estos años hemos recuperado más de 30 puntos en términos reales del poder adquisitivo de los sueldos de los investigadores. Y casi 40 puntos los extipendios de sus becarios. Así como también los ingresos de cada convocatoria", reflejó el Presidente.

"Tenemos el orgullo de decir que en estas últimas semanas se han iniciado las fases dos y tres de los estudios clínicos de la vacuna contra el Covid, desarrolladas por el Conicet, la Universidad de San Martín y la Agencia de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es la primera vez que el desarrollo de una vacuna nacional llega hasta esta etapa", celebró Fernández.

"Es nuestro objetivo estratégico la construcción de un verdadero federalismo. Todas las acciones de cada uno de los ministerios incorporaron claramente la dimensión federal en su diseño y ejecución. Se trata de un principio transversal. Durante 2022, desde el Ministerio del Interior, supimos dar continuidad a la planificación y al seguimiento de 1.583 obras prioritarias y estratégicas, para remover obstáculos y reducir brechas en el desarrollo de las provincias. Por medio del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional se invirtieron 17.400 millones de pesos en nuevas obras de todo el país, impulsando el crecimiento del empleo", remarcó el dirigente.

"Tengo el orgullo de ser el presidente que más recorrió nuestro país. Los episodios recientes, en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias, hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permitan asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), aseguró cautelar a la CABA recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando a la Ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más (sic) tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulente de la patria", acusó le mandatario.

"Que nadie se equivoque: soy orgullosamente porteño. Amo esta ciudad en la que nacieron Jorge Luis Borges, Roberto Arlt, Marta Minujín, Nini Marshall, Aníbal Troilo, Marta Argerich y Luis Alberto Spinetta. Por esos seres extraordinarios que marcaron nuestra cultura siento el orgullo de ser porteño. Pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido", exclamó entre aplausos Fernández.

"Nosotros no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacarle la postergación a quienes quedaron sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria", expresó el presidente, quien en el medio le contestó al diputado nacional Fernando Iglesias que era un honor recibir sus insultos.

"No tienen derecho sobre esos recursos. Deben recibirlos del Estado nacional cuando este le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República", rechazó Fernández, con los ministros de la CSJN Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz presente.

"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible. Excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce cuestiones políticas no judiciables. Y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Copartipación Federal, causando un severo daño en las cuentas públicas del Estado nacional. En cada oportunidad que vine a este recinto, expresé la necesidad de trabajar mancomunadamente para realizar las adecuaciones necesarias en nuestros sistema judicial", recordó Fernández.

"Prometí al asumir la presidencia que pondría fin a los sotanos de la democracia. Lo hice. El personal de inteligencia del estado, ya no se vincula a los jueces. Los recursos de la AFI son públicos, no existen operadores que en nombre del Gobierno compran voluntades judiciales. Por impulso del Gobierno nacional no hay escuchas ni intromisiones en la privacidad de ningún ciudadano. El espionaje interno ya no existe. Todos y todas pueden pensar libremente sin temer el acoso del poder estatale. Esto es así mal que le pese a cualquiera", precisó el Presidente.

"De nada sirve semejante trabajo si miembros de la Justicia y del Ministerio Público se entrelazan en vínculos poco transparentes con empresarios o emisarios de la política que operan como auténticos factores de poder. No hablo en abstracto. Recientemente tomó estado público lo que muchos describíamos y denunciábamos: la connivencia entre algunos magistrados, empresarios de medios de comunicación, ex agentes de inteligencia y políticos. Lamentablemente el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida contras los poderes fácticos y políticos", cuestionó Fernández.

"Así como el Poder Ejecutivo sufrió la intromisión del Poder Judicial en funciones que le son propias. Este mismo Congreso debió soportar la intromisión en sus prerrogativas, cuando la CSJN se arrogó indebidamente la facultad de disponer, como debe este cuerpo legislativo, designar sus representantes ante el Consejo de la Magistratura. La gravedad institucional que todo eso supone es mayúscula. Quiero llamar la atención de todos los argentinos y argentinas sobre todo esto. Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la CSJN no hubiera tomado por asalto el Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de Tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado, que se ha extendido en ese territorio", denunció el Presidente.

"Lamentablemente el accionar de los miembros de la CSJN nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados, que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del estado de derecho es falso. Solamente tienen que ir y leer los artículos 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional. No hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia. Se solicita que se revise, con todas las garantías, y en la instancia que corresponde, el desempeño de los magistrado que conforman la CJSN. No pretendo descalificar en su totalidad al Poder Judicial por las conductas de algunos de sus miembros. Conozco la honestidad de muchos magistrados y funcionarios judiciales, pero no podemos seguir mirando impávidos cómo las disputas desatadas en la sede del más alto tribunal del país, por controlar los manejos de los recursos económicos del Poder Judicial acaban desatando abusos inadmisibles", explicó Fernández.

"Yo cumplí con mi parte. Reclamo en defensa del estado de derecho. No me aparto un solo centímetro del estricto respeto a la Constitución Nacional. No somos nosotros quienes atentamos contra la Constitución. Los que atentaron contra la Constitución fueron los que armaron mesas judiciales y perseguían con recursos estatales a jueces, a periodistas, a políticos opositores y hasta sus propios compañeros. No pretendan ahora dar lecciones de institucionalidad y fervor democrático. Sólo quiero dejar en claro quién respeta la República y quién no. Nosotros no designamos jueces de la CSJN por decreto. Tampoco tergiversamos leyes mediante decretos reglamentarios para que nuestros parientes puedan blanquear dinero. Nosotros no trasladamos juece e integramos causas para incidir en causas en las que se persiguen a políticos opositores. No son nuestros funcionarios los que se profugan de la Justicia, se aíslan en Punta del Este alegando persecución", continuó el mandatario.

"Hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada, en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varios ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia en clara violación a las prohibiciones que establece la Ley. Hace unos meses, esta organización coronó su actuación con una condena en primera instancia a la Vicepresidenta. Lo hicieron tras simular un juicio en el que no se cuidaron las formas mínimas del debido proceso. Y se formularon imputaciones que rozan el absurdo jurídico, buscando solamente su inhabilitación política. Quiero poner de relieve que esa sentencia es el corolario al que se llega tras al desatino de una serie de interpretaciones jurisprudenciales que desde el 2015 vienen repitiéndose y que contradicen los más elementales principios del derecho penal. 'No pudo no haber sabido', sostienen. De ese modo presumen el dolo. Castigan por cierto criterio de responsabilidad objetiva e imponen el derecho penal de autor. Entonces se castiga a la persona por lo que es y no por lo que ha hecho. Cualquier estudioso del derecho penal se asombraría ante semejante retroceso. Los Truibunales aún tienen tiempo de reponer el imperio del derecho y acabar con tantas tropelías cometidas invocando el nombre de la Justicia", cuestionó Fernández.

"Hoy nos acompaña Belén. Ella tiene 35 años. Es madre soltero de tres hijos de 7, 11 y 13 años. Vive en el barrio Cristo Rey de La Plata. Ahí trabaja como asistente en la Cooperativa Auge, que busca resolver los problemas en las viviendas de los vecinos. Fue víctima de violencia de género y había perdido su trabajo por las condiciones físicas y emocionales en las que iba a cumplir su tarea. A partir de entonces sólo pudo tener trabajos inestables, pero aún en esas condiciones, sus hijos no dejaron de ir a la escuela. Desde que comenzó este trabajo en noviembre la vida le cambió: tiene estabilidad, un sueldo digno, recibe la ayuda de la cooperativa y está cerca de sus hijos. Hoy tiene trabajo gracias a una cooperativa que se financió a través de la Ley del aporte solidario y extraordinario que este mismo Congreso ha votado. Senadoras, senadores, diputados, diputadas, pueblo de mi patria, cuando discutimos grandes fortunas estamos discutiendo más igualdad, porque sólo a través de la igualdad, sólo creando condiciones materiales para que todos y todas puedan tener las mismas oportunidades, es que un país puede crecer y progresar. Lo digo y lo repito: la libertad no son palabras, la libertad nace en la igualdad. Dicho eso, declaro inaugurado el 141° periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Muchas gracias a todos y todas", cerró su discurso Fernández.