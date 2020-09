Alberto le avisó por mensaje a Larreta la quita de fondos a la Ciudad y el PRO tildó la medida de "injusta y prepotente"

El presidente Alberto Fernández reveló que le avisó por mensaje de texto a Horacio Rodríguez Larreta la decisión de bajarle un punto a la Ciudad de Buenos Aires los fondos por coparticipación, tras el anuncio realizado ayer junto a intendentes del Gran Buenos Aires. “Fue una decisión que ya estaba tomada y fue muy hablada”, argumentó Fernández, luego de las críticas de Juntos por el Cambio. Hoy el PRO calificó la medida como “inconstitucional, injusta y prepotente”.

El presidente aseguró que la decisión no busca “intranquilizar ni jorobar a nadie” y recordó que se trata de fondos que en enero de 2016 la Nación le cedió a la Ciudad de Buenos Aires en el marco del traspaso de la Policía Federal a la órbita de la Capital Federal. El sorpresivo anuncio no despertó simpatías entre algunos de los intendentes opositores presentes en la Quinta de Olivos, que esperaban un anuncio enfocado en la seguridad, en medio de las protestas de la Policía Bonaerense por aumentos salariales.

Sin ir más lejos, anoche los intendentes de Vicente Lópéz, Jorge Macri, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ambos de Juntos por el Cambio, publicaron el mismo mensaje en las redes sociales donde cuestionaban la decisión de quitarle fondos a la Ciudad para traspasarlos a la Provincia, e hicieron hincapié en lo sorpresivo del anuncio.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En declaraciones al programa de Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos, Alberto le bajó el tono a la discusión con Rodríguez Larreta por la quita de fondos y aseguró que le escribió minutos antes del anuncio. “Le mandé un mensaje de texto a Horacio diciéndole ‘quedate tranquilo, vamos a resolver este problema de otro modo. Esto es lo que te dije que íbamos a hacer, pero no tenés que intranquilizarte. Yo no lo hice para intranquilizar ni jorobar a nadie”.

Según Alberto, la medida ya estaba tomada pero debió ser postergada por la pandemia de coronavirus. BigBang publicó esta mañana que en la Ciudad se quejaban porque era un tema sobre el cual no conversaban desde marzo con las autoridades de Nación.

Sin embargo, lejos está de provocar sorpresa: ya en plena campaña el propio Axel Kicillof instaló el tema, aunque el mensaje más contundente en esta línea lo aportó la propia vicepresidenta Cristina Kirchner el 11 de diciembre, durante el acto de asunción del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, cuando hizo una comparación sobre los fondos que recibe ese partido – el más grande del Conurbano – y la Ciudad de Buenos Aires.

El ejemplo de Cristina fue muy recordado en las últimas horas, porque planteó que La Matanza, con 325 kilómetros cuadrados y 2,4 millones de habitantes en 2019 tuvo un presupuesto de 10 mil millones de pesos, mientras que la Ciudad, con 202 kilómetros kilómetros cuadrados y la misma población recibió 350 mil millones.

“NO PODÍA PEDIRLE A KICILLOF QUE VAYA A UNA GUERRA CON ESCARBADIENTES”

Alberto además volvió a repudiar el accionar de la Policía Bonaerense en medio del conflicto salarial que se desató esta semana y que aún hasta ahora, a pesar de que las autoridades anunciaron un aumento salarial el martes y ayer todavía no fue resuelto. “El conflicto no se puede prolongar en el tiempo, es un modo de protesta que no suena apropiado”, sostuvo el presidente, aunque aclaró que la demanda salarial le resulta “justa” y reconoció que hay un “retraso de hace mucho años”.

“No podía pedirle al gobernador Kicillof que vaya a una guerra con escarbadientes”, agregó el presidente en alusión al reclamo por más fondos que exige la Policía y para justificar la decisión de quitar recursos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. “La situación financiera de la Provincia es crítica”, argumentó el mandatario.