Alberto, sobre los presos políticos: dijo que es una "discusión semántica" y que no tiene a "ningún detenido sin causa"

El presidente Alberto Fernández negó la existencia de presos políticos y reiteró que se trata de una "discusión semántica". "El preso político está sin causa, a disposición del Poder Ejecutivo, y yo no tengo a nadie sin causa, me molesta porque no los tengo", afirmó este lunes en una entrevista en radio Continental. En la última semana hubo una fuerte interna entre ministros y dirigentes cercanos al Gobierno por la existencia o no de detenidos políticos.

Fernández aseguró que es el Poder Judicial el que debe definir si los ex funcionarios y dirigentes cercanos al kirchnerismo que detenidos deben continuar en prisión o no. "No es algo que esté en mis manos", afirmó el mandatario este lunes. En este sentido, se refirió puntualmente a la detención de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, y reiteró que su detención "era indebida". "Dije que los procesos muchas veces estaban viciados por sus formas y que eso afectaba a opositores del gobierno de Macri", remarcó.

Me molesta que digan que tengo presos políticos porque no los tengo".

Además, el presidente sostuvo que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, fue "sometida a arbitrariedades en el proceso por ser opositora". "¿Qué parte no entienden? Francamente no entiendo en el lugar que me quieren poner". "Es una discusión semántica, que no es menor, porque el preso político es el preso sin causa que está a disposición del Poder Ejecutivo y yo no tengo a nadie sin causa; a mí me molesta porque no los tengo".

En los últimos días hubo varios cruces de funcionarios y dirigentes del kirchnerismo, luego del que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negara la existencia de presos políticos. Un ejemplo: la ministra de las Mujeres, Género y Equidad, Elizabeth Gómez Alcorta, ejemplificó que Milagro Sala era presa política. Semanas atrás se había expresado de forma similar el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro.

Como si fuera poco, este fin de semana reapareció por Twitter el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por la tragedia de Once, quien cuestionó a Cafiero y a Felipe Solá, a quien incluso, llamativamente, le recordó que era el gobernador bonaerense cuando la Policía de la Provincia ejecutó a los militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. "Todos tenemos historia compañero, respetemos a Cristina y a todos los perseguidos y presos políticos ya que no nos liberan del yugo macrista, por lo menos, respétennos", afirmó De Vido.

Todos tenemos historia compañero, respetemos a Cristina y a todos los perseguidos y presos políticos ya que no nos liberan del yugo macrista, por lo menos, respétennos. — Julio De Vido (@JulioDeVido) February 8, 2020

"ARGENTINA NO PUEDE CUMPLIR EL PAGO DE LA DEUDA"

En el marco de una semana en donde el Gobierno busca canjear el bono AF20, el presidente Alberto Fernández volvió a remarcar la imposibilidad de Argentina de cumplir con sus compromisos de deuda y reactivar la economía al mismo tiempo. "Objetivamente no podemos cumplir", manifestó en declaraciones a radio Continental.

"Argentina no puede cumplir con el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI) en los vencimientos establecidos por el gobierno anterior porque si pagamos, primero no nos va a alcanzar, pero además, estaríamos sumiendo a la economía a una postración absoluta", agregó.

Objetivamente no podemos cumplir"

Es que el objetivo de su segunda gira internacional, según él mismo remarcó, fue comenzar a cosechar adhesiones por parte de los países que integran el FMI para renegociar los plazos de la deuda de US$ 49.000 millones mientras queda a la espera de un gesto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de quien aguarda una invitación formal para viajar a Washington. En este sentido, la semana pasada el embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello, se reunió con el mandatario estadounidense, quien le transmitió: "Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente".

LEGALIZACIÓN DEL ABORTO

Asimismo enfatizó en la necesidad de avanzar hacia la despenalización y legalización del aborto, algo que adelantó en declaraciones anteriores sobre lo que avanzará en el Congreso con la presentación de un nuevo proyecto de ley después del debate en 2018 en donde recibió media sanción en la Cámara de Diputados pero no logró pasar el filtro del Senado.

Fernández además se refirió a otro de los proyectos que generaran polémica de ser presentado durante las sesiones ordinarias de este año y que buscaría imponer una pena a las personas que nieguen los delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. "No es una mala idea ponerle fin al negacionismo de la última dictadura militar y juzgó que negar los crímenes de lesa humanidad es un acto vergonzoso que genera un enorme dolor”, manifestó.