Alberto, Massa y Cristina: la interna para ver quién se queda con el Puerto de Buenos Aires

Es una de las áreas de mayor importancia económica dentro del Estado argentino; fue motivo de prácticamente una guerra civil en el pasado y ahora es el ring en donde se miden el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el kirchnerismo duro. Es que en los últimos dos meses el Puerto de Buenos Aires se convirtió en una arena de disputa política entre esos cuatro grupos al punto tal de que el organismo se encuentra sin conducción desde hace dos meses, luego del intento de nombrar a dos interventores.

Cuando en el reparto de poder después de la víctima electoral del Frente de Todos en octubre comenzó a gestarse, Massa se quedó con el Ministerio de Transporte en donde colocó a Mario Meoni como su titular. Después de tres semanas de asumir el cargo, el ex intendente de Junín, decidió que el interventor de Puertos sea Mario Goicoechea. Para firma la paz con el kirchnerismo José Beni, hijo de uno de los socios de Néstor Kirchner, asumió como Gerente General, lo que vendría a ser el número dos del organismo.

Lee más | El Gobierno quiere anular el soterramiento del tren Sarmiento, la obra que Cristina anunció diez veces

Pero Goichochea, aun cuando se reunió con el anterior interventor del Puerto, Gonzalo Mórtola, para encarar la transición de cara a enero, no pasó el filtro final. Problemas con los gremios portuarios, alineados con Omar “Caballo” Suárez, y cercanos al kirchnerismo terminaron por hacer que el massista pase a otra área.

Ahí es cuando el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, empezó a tender puentes con ex funcionarios de la administración del ex gobernador, Daniel Scioli. Según pudo reconstruir BigBang, el ex jefe de Gabinete provincial, Alberto Pérez, mantuvo una serie de conversaciones con Cafiero en donde buscó recaer en el Correo Argentino. “La respuesta de Cafiero fue “eso no, pero está la intervención del Puerto”; y ahí cerró Pérez”, le dijo a BigBang una calificada fuente al tanto de la negociación.

Acompañe en visita a #SanMiguel al ministro de desarrollo social @LicDanielArroyo supervisando la entrega de la #TarjetaAlimentAR a vecinos de nuestra comunidad.

Gracias Daniel por tu visita y por llevar adelante políticas de ayuda por decisión del presidente @alferdez pic.twitter.com/sqjo5U6xwD — Franco La Porta (@francolaporta) January 29, 2020

El elegido entonces fue Franco La Porta. Sin el decreto de su designación firmado, le agradeció a Fernández en su cuenta de Twitter e incluso comenzó a caminar la localidad de San Miguel, en donde fue candidato a intendente y perdió en las últimas elecciones, junto al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Muchas gracias @alferdez por convocarme a ser parte de este nuevo desafío de poner #ArgentinaDePie.

Agradezco a @mariomeoni por aceptarme integrar este gran equipo del @MindeTransporte al frente de @PuertoBsAs.

Voy a poner todo mi esfuerzo y dedicación para transitar este camino pic.twitter.com/I2KLbfiCOd — Franco La Porta (@francolaporta) January 28, 2020

Esa actitud de buscar mostrarse sin la designación efectiva sumado al intento de bajarle el rango a Beni a subgerente hicieron que el kirchnerismo diga “basta” y empezó nuevamente la disputa que terminó esta semana con la “renuncia”, entre comillas porque nunca asumió formalmente, de La Porta.

De gira por Europa, el jefe de Estado se enteró de las diputas por las críticas tanto de Cafiero como de Massa contra el kirchnerismo. El ex intendente de Tigre, incluso, le habría recriminado por la labor parlamentaria que desarrolló entre fin del año pasado y lo que va del 2020 para remarcarle la falta de tacto para premiarlo. “Su respuesta fue que él va a poner al nuevo interventor y que no jodan más”, agregó otra fuente al tanto de la negociación.

Lee más | El drama de las demoras en nombramientos: una mujer no podía anotarse para recibir un trasplante

Sin embargo el Presidente también habría influido en la salida de La Porta. “Fue el quien lo vetó. Porque vio que solamente quería hacer política y no gestión con los primeros actos que tuvo”, explicaron. La disputa de poder entre esos cuatro actores también tuvo su repercusión en la gestión; es que como consecuencia de la falta de autoridades la licitación para las nuevas terminales y para las existentes tuvo que posponerse por lo que el Ministerio de Transporte se encaminaría en las próximas semanas a prorrogar por un año el contrato de concesión vigente.