"Alberto no sabía nada": la trastienda de la fallida conferencia de prensa en Olivos

"La ministra es Silvina Batakis: comuniquen la decisión". Esas fueron las palabras con las que Alberto Fernández le ordenó a su equipo de comunicación el anuncio de la designación de la nueva titular de la cartera de Hacienda. El tweet con errores, la fallida conferencia de prensa en Olivos y la bronca contra la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, por el "errático manejo" de la comunicación en una de las jornadas más calientes para el Frente de Todos.

El domingo por la noche, después de sortear durante más de un día los constantes pedidos de información de los periodistas, la vocera presidencial anunció a través de su cuenta de Twitter la designación de Batakis. El tweet, publicado a las 21.54, no sólo llamó la atención por los errores de tipeo, sino que fue repudiado de inmediato por los medios debido al "sabor a poco" que dejó, en especial después de dos jornadas muy picantes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"El presidente Alberto Fernández designó a Silvina Batakis al frente del Ministerio de Ecomía (Sic). Batakis es una reconocida economista que cumplió esa función en la provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015", fue el escueto texto que acompañó el esperado anuncio del reemplazo de Martín Guzmán.

Minutos después del anuncio por Twitter y ante la exigencia de los periodistas, se anunció que Cerruti y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindarían una conferencia de prensa para calmar la inquietud de los cronistas apostados desde temprano en la residencia presidencial. Pero no sucedió y los movileros que salían en vivo transmitieron su desorientación por el abrupto cambio de planes.

Pese a que Olivos cuenta con más de una sala equipada para dar conferencias de prensa, Cerruti decidió que la harían en donde se encontraban los periodistas, quienes siguieron el minuto a minuto de la crisis de Gabinete desde uno de los ingresos apostado a pocos metros del portón verde. Para ese entonces, un puñado de personas (en total eran siete) ya caceroleaba en la puerta de Olivos y el ruido se escuchaba con fuerza en el lugar elegido por la vocera para responder las preguntas de los medios.

"Quedaban muy pocos colegas en la puerta de Olivos. Fui a saludarlos, porque habían estado todo el día. Habían cinco o seis personas (manifestándose), que hacían mucho ruido. Si los hubiéramos corrido, la noticia de anoche no era la nueva ministra de Economía, sino que habíamos corrido a gente que estaba tocando las cacerolas en Olivos. Lo importante de ayer era que antes de terminar el día supiéramos el nombre de la ministra de Economía", explicó Cerruti en diálogo con Futurock.

Si bien según Cerruti "nunca estuvo en los planes" llevar adelante una conferencia de prensa, el relato de los cronistas que trabajaron esa noche en Olivos la desmiente. El anuncio se hizo y, de hecho, casi todos los canales se encontraban transmitiendo en vivo desde Olivos cuando debieron anunciar que la conferencia se había "suspendido" por el ruido de los manifestantes. Luego, dejaron trascender que el motivo por el cual no se había realizado en la sala de conferencias, fue por que "los móviles no tenían los cables necesarios" para trasladarse. Insólito.

El nuevo papelón comunicacional del Gobierno generó más fricción entre la vocera presidencial y los equipos de comunicación del Frente de Todos. Incluso hubo un reclamo puntual de Manzur, quien se vio "envuelto en el circo" que consideró innecesario, en especial por la carga política de la jornada. "Hay mucho enojo, fue todo muy desprolijo. Un papelón. No se estuvo a la altura de la situación en absoluto", reconocieron fuentes de la Casa Rosada a BigBang.

"Alberto no sabía nada. Él pide que se comunique la designación, pero no dice: 'Háganlo por Twitter'", resaltan, al tiempo que critican con fuerza la decisión de la vocera: "¿Para qué dar una conferencia de prensa? No había manera de contestar nada, estaba todavía todo muy al rojo vivo. Había que anunciar la designación a la vieja usanza y no por Twitter. Se resolvía escribiendo un comunicado. Ella ni siquiera debería haber querido salir a hablar".

¿Qué se dice en los pasillos de Balcarce después del papelón de la fallida conferencia? "La intención de hacerla estuvo y siempre fue una decisión de ella. Pero ella se asustó con las cacerolas y suspendió todo. Manzur no sabía en dónde meterse. Un papelón todo", lamentan.