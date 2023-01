Alberto pidió "unión" y Macri afirmó que "todo le sale mal" a este Gobierno: las claves del día

"Todos tiramos para el mismo lado": Alberto Fernández bajó las tensiones de la interna oficialista

El presidente Alberto Fernández afirmó que "no hay contradicciones" entre los que forman parte del Frente de Todos, ya que tiran "para el mismo lado" con el objetivo de "hacer un país más igualitario y equilibrado socialmente".

"No hay contradicción entre nosotros, todos tiramos para el mismo lado", resaltó Fernández al inaugurar el Parque Costero de Punta Lara, en el partido bonaerense de Ensenada, junto al intendente local Mario Secco y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

En ese marco, el jefe de Estado destacó: "Esto es posible hacerlo cuando pensamos un país para ustedes y cuando los que gobernamos tenemos la misma vocación: hacer un país más igualitario y equilibrado socialmente".

"No somos más que gente que está para servirles, para darle una vida mejor, para hacer un país más justo. Nos interesa también que los argentinos trabajen, que puedan descansar y disfrutar", expresó Fernández.

Al inaugurar el Parque Costero de Punta Lara, construido a orillas del Río de La Plata, el Presidente relató: "Mario (Secco) me contó la idea de convertir esta costanera, que además me contaba que era toda privada, yo no entendía cómo. Somos peronistas, somos gente que participa de un movimiento nacional y popular, y no cabe en nuestra cabeza que los que vivan aquí tengan que pagar para disfrutar de lo que es suyo".

En ese marco, el jefe de Estado destacó la importancia de "poner en valor lo que es nuestro" y amplió: "Uno ve lo maravilloso del Río de la Plata, que es el único río del mundo que no tiene horizonte, no encuentra la otra orilla y el cielo se junta con el agua".