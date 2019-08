Alberto rechazó reunirse con Macri: "Le pido que se olvide de su candidatura y piense como presidente"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, criticó las medidas económicas anunciadas esta mañana por Mauricio Macri en medio de la crisis cambiaria y la devaluación superior al 30 por ciento. Aunque dijo que el objetivo es “intentar mover el consumo”, afirmó que se impulsó “tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias”.

Fernández cuestionó el paquete de medidas económicas anunciado por Macri esta mañana en la previa de la apertura de los mercados y advirtió que las medidas de “alivio” adoptadas del modo en que se anunció “son riesgosas”. “Siempre dije que debe hacerse en un marco de acuerdo por 180 días donde intervengan sindicatos, empresarios y el Estado”, aseguró el candidato.

De todos modos, Fernández no se mostró en contra de iniciativas que busquen mover el consumo. “Mi impresión es que interna mover el consumo y eso no está mal, pero moverlo de este modo es riesgoso”, insistió el candidato presidencial en declaraciones a El Destape Radio. Además, insistió en que el Gobierno tiene un “problema de credibilidad”. “Los mismos mercados advirtieron que el problema es Macri, no nosotros”, remarcó.

El candidato presidencial analizó que Macri “no está muy convencido de lo que está haciendo” y que la decisión de impulsar un paquete económico para “aliviar” a la clase media fue tomada por “necesidad electoral y no por convicción. Por eso lo hace mal”. Además, se mostró preocupado por el impacto fiscal y en los mercados que pueden tener las decisiones adoptadas esta mañana.

"Me parece bien que el gobierno intente congelar precios de combustibles y alimentos, pero también creo las medidas son tardías y sin considerar las consecuencias. Yo voy a ayudar en todo lo que pueda, pero el presidente es quien debe gobernar", agregó Fernández.

SIN REUNIÓN CON MACRI

En el anuncio que hizo esta mañana, el presidente volvió a decir que se pondría en contacto con todos los candidatos presidenciales. El lunes, en la conferencia de prensa que ofreció desde la Casa Rosada tras la derrota electoral por 15 puntos, Macri había dicho que se había comunicado con todos, aunque en el entorno de Alberto lo desmintieron de manera tajante. Según supo BigBang, Fernández sólo había intercambiado mensajes con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Hoy, luego de la convocatoria lanzada por Macri, Fernández respondió que “no tiene mucho sentido” un encuentro entre ambos. “No entiende, porque yo llego, le digo esto. ¿Para qué sirvió la reunión? Lo que tiene que hacer es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne hasta el último día”, lanzó Fernández.

El lunes por la noche, en declaraciones a Net TV, el candidato presidencial había dicho que sería el primero en garantizar la gobernabilidad de Macri hasta el 10 de diciembre, y también había rechazado mantener un encuentro. “No tiene sentido, porque si el presidente espera que yo me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque yo concibo otro país”, explicó esta mañana Fernández.

“No nos vamos a poner de acuerdo, además yo no me quiero hacer partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina qué opción le queda si todos hacemos lo mismo y pensamos igual. Yo no pienso como el presidente”, disparó el candidato. Por último, puntualizó: “Le pido a Macri que se olvide de su candidatura, que entienda que los argentinos necesitamos que sea presidente”.